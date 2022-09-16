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В Глубоком появилась «умная остановка»

  • 16.09.2022, 22:49
В Глубоком появилась «умная остановка»

Как она выглядит.

В Глубоком начала работать «умная остановка», которую местная районная газета представляет как «первую в Беларуси». Ее поставили на площади 17 сентября к празднику «Дожинки», который вскоре здесь состоится.

На этой остановке можно посмотреть расписание городских автобусов, а также узнать много другой полезной информации из приложения «Мой город»: посмотреть адреса предприятий, режим их работы, контактную информацию. Также на ней можно подключиться к сети WI-FI.

Не обошлось, конечно, и без камеры видеоконтроля с записью на удаленный сервер в режиме реального времени, что районная газета объясняет заботой о «безопасности жителей».

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