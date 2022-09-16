Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи 1 16.09.2022, 23:04

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Владимир Зеленский

Президент Украины призвал другие страны активизировать поставки оружия в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский повторно призвал другие страны активизировать поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии», - сказал президент.

Также Зеленский заявил об «определенных психологических барьерах» в Германии для поставок оружия Украине. Причиной этого ее нацистское прошлое.

Однако, по словам Зеленского, эти поставки жизненно важны для Украины, чтобы защитить себя от «российского фашизма».

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