Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи

Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи1
- 16.09.2022, 23:04
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Президент Украины призвал другие страны активизировать поставки оружия в страну.
Президент Украины Владимир Зеленский повторно призвал другие страны активизировать поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии», - сказал президент.
Также Зеленский заявил об «определенных психологических барьерах» в Германии для поставок оружия Украине. Причиной этого ее нацистское прошлое.
Однако, по словам Зеленского, эти поставки жизненно важны для Украины, чтобы защитить себя от «российского фашизма».