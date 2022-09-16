США обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники 5 16.09.2022, 23:26

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Вашингтон поставил Киеву вооружение на сумму около $15,8 миллиарда.

С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Пентагон.

В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка:

16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним;

восемь комплексов ПВО типа NASAMS;

20 вертолетов Ми-17;

126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тысяч снарядов к ним;

200 бронетранспортеров М113;

сотни бронированных автомобилей HMMWV;

18 патрульных катеров;

40 противоминных средств MaxxPro;

свыше 1400 зенитных комплексов Stinger;

8,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

более 700 боевых тактических дронов Switchblade;

более 60 млн стрелковых патронов;

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.

Также было предоставлено большое количество приборов ночного видения, средств защиты от оружия массового поражения, радиоэлектронных помех, медицинских средств, услуги коммерческих спутниковых снимков и другое.

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