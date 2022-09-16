США обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники

США обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники5
- 16.09.2022, 23:26
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Вашингтон поставил Киеву вооружение на сумму около $15,8 миллиарда.
С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Пентагон.
В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка:
16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним;
восемь комплексов ПВО типа NASAMS;
20 вертолетов Ми-17;
126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тысяч снарядов к ним;
200 бронетранспортеров М113;
сотни бронированных автомобилей HMMWV;
18 патрульных катеров;
40 противоминных средств MaxxPro;
свыше 1400 зенитных комплексов Stinger;
8,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
более 700 боевых тактических дронов Switchblade;
более 60 млн стрелковых патронов;
75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.
Также было предоставлено большое количество приборов ночного видения, средств защиты от оружия массового поражения, радиоэлектронных помех, медицинских средств, услуги коммерческих спутниковых снимков и другое.