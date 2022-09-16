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Рогащук освобожден от должности помощника Лукашенко по Гомельской области

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  • 16.09.2022, 23:40
  • 1,278
Рогащук освобожден от должности помощника Лукашенко по Гомельской области
Николай Рогащук

Он работал на этой должности с апреля 2021 года.

Николай Рогащук освобожден от должности помощника Лукашенко – инспектора по Гомельской области и назначен заместителем управляющего делами узурпатора. Соответствующий указ был подписан 15 сентября.

Геннадий Богдан, который до этого занимал должность замуправляющего, переведен на другую работу.

Рогащук работал инспектором по Гомельской области с апреля 2021 года.

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