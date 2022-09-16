Рогащук освобожден от должности помощника Лукашенко по Гомельской области

Рогащук освобожден от должности помощника Лукашенко по Гомельской области1
- 16.09.2022, 23:40
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Он работал на этой должности с апреля 2021 года.
Николай Рогащук освобожден от должности помощника Лукашенко – инспектора по Гомельской области и назначен заместителем управляющего делами узурпатора. Соответствующий указ был подписан 15 сентября.
Геннадий Богдан, который до этого занимал должность замуправляющего, переведен на другую работу.
Рогащук работал инспектором по Гомельской области с апреля 2021 года.