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ЕС шокирован массовыми захоронениями в Изюме

  • 17.09.2022, 0:59
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ЕС шокирован массовыми захоронениями в Изюме

РФ и ее руководство будут привлечены к ответственности.

Европейский союз решительно осуждает зверства российских оккупационных войск, свидетельство которых – массовые захоронения погибших гражданских и военнослужащих – обнаружили в Изюме Харьковской области.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 16 сентября.

«Европейский союз глубоко шокирован обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями с более чем 440 телами в Изюме, городе, который недавно был освобожден от вторгшихся российских войск. Мы самым решительным образом осуждаем эти зверства», – заявил он.

Боррель отметил, что война, которую ведет Россия, оставляет кровавый след и разрушения по всей Украине. Он упомянул гибель тысяч гражданских, пытки, преследование, сексуальное насилие российских военных в отношении украинцев, похищения и насильственное перемещение граждан.

«Это бесчеловечное поведение российских войск, полностью игнорирующих международное гуманитарное право и Женевские конвенции, должно быть немедленно прекращено. Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к продолжающимся нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом направлении», – добавил Боррель.

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