ЦРУ: Китай готовится взять под контроль Тайвань до 2027 года 17.09.2022, 1:32

Силовым методом.

Лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

Об этом сообщает журналист CNN Ана Кабрера.

Но по словам Дэвида Коэна, у разведуправления США нет пока оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.

3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».