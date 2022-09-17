ЦРУ: Китай готовится взять под контроль Тайвань до 2027 года
- 17.09.2022, 1:32
Силовым методом.
Лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
Об этом сообщает журналист CNN Ана Кабрера.
Но по словам Дэвида Коэна, у разведуправления США нет пока оснований полагать, что Китай окончательно принял решение о подготовке к силовому захвату острова.
3 сентября США одобрили продажу вооружений Тайваню на 1 млрд долларов.