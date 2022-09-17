Лукашенко продлил военные учения в Беларуси 17.09.2022, 2:44

Общее число продлений составило 21 неделю.

В Беларуси учения ВС РБ продлены как минимум до 24 сентября.

18 сентября станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.

Продление учений на белоруских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 24.09;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;

Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 23.09;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 23.09;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 23.09;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.

Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 21 неделю.

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