Лукашенко продлил военные учения в Беларуси
- 17.09.2022, 2:44
Общее число продлений составило 21 неделю.
В Беларуси учения ВС РБ продлены как минимум до 24 сентября.
18 сентября станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 17 сентября.
Продление учений на белоруских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 24.09;
Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;
Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;
212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 23.09;
230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 23.09;
174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 23.09;
Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.
Очередное продление учений на неделю с 29 апреля. Общее число продлений составило 21 неделю.