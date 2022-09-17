Джон Хербст: Украина победит в этой войне 17.09.2022, 4:22

Джон Хербст

Вопрос только в том, когда именно.

Об этом в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону заявил экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

«Я всегда был убежден в том, что Украина победит в этой войне. Вопрос всегда был и остается, когда именно вы победите. И это зависит, в частности, от западной помощи. [...] На мой взгляд, многое зависит от Америки. Если бы мы дали все, что вы просите, может быть, эта война кончилась бы через полтора года или раньше даже», – сказал он.

Американский эксперт считает, что завершение войны зависит от президента России Владимира Путина, «когда он поймет, что не может победить».

«Тогда война кончится. Может быть, ваши победы через полтора года так впечатлят его... Но может быть, это будет 5–6–10 лет. Я этого не исключаю. Но если бы мы дали все, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода – полтора года. Но не в далеком будущем», – объяснил Хербст.

По его словам, «Путин считает, что он может стать победителем за год».

«Но если бы он понял, что вы готовы воевать 10 лет и что наша поддержка для вас хоть на этом уровне может продолжаться столько времени, тогда, может быть, он решит: «Не стоит», – отметил Хербст.

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