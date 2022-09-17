Бунт российских срочников: Таманская дивизия отказывается ехать в Белгородскую область 17.09.2022, 8:13

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Нашлось всего четыре желающих отправиться на границу с Украиной.

Срочников из 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии в подмосковном Наро-Фоминске хотят отправить на границу с Украиной в Белгородскую область «для защиты государственной границы». Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали матери троих военнослужащих.

«Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, в Валуйки, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией», – рассказала мать одного из солдат. По ее словам, командование части давит на ее сына, требуя подписать контракт.

Родные также утверждают, что новобранцы все лето проходили учебку перед службой и все это время в части не было офицеров, а ими командовали военнослужащие призывом старше.

По словам близких военнослужащих, в начале войны в этом полку были погибшие среди срочников, а выживших вывели на территорию России. При этом их не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части, а оставили срочников белгородских в Валуйках.

«Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку», - рассказала одна из матерей «Би-би-си».

«Формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит не участвуют в боевых действиях», – отмечает сестра одного их военнослужащих. По ее мнению, новый призыв едет менять тех, у кого в октябре дембель.

России после крупнейшего поражения с начала войны нужно подкрепление для армии, которая, по данным Пентагона, на начало августе потеряла убитыми и раненными 70-80 тысяч человек. На фоне успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).

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