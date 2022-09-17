Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников

17.09.2022, 8:23

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Режим довел предприятие «до ручки».

Предприятия Беларуси на грани краха. Санкционное давление и массовые увольнения сотрудников всех сфер добивают экономику режима. Полный крах в управлении предприятиями, а также эффект санкций очевидны на примере Минского тракторного завода (МТЗ), который с большой вероятностью может оказаться банкротом уже к концу этого года.

Неспособность сопротивляться санкциям отразилась на цехах, которые выпускают энергонасыщенные трактора. Суть состоит в том, что именно эта сельхозтехника была ориентирована на экспорт и закупала самые лучшие запчасти к ней. Как правило, они были немецкого и американского производства. Но из-за репрессий и диктаторского режима Запад отказался сотрудничать с белорусским предприятием и наложил масштабные санкции на режим Лукашенко. Так, МТЗ остался без гидравлики от немецкой компании Bosch и двигателей от компаний Caterpillar (США) и Deutz (Германия).

Рабочие завода подтверждают, что энергонасыщенные трактора МТЗ-3022 и МТЗ-3522 не комплектуются белорусскими двигателями, потому что не существует работоспособного, неприхотливого и простого в эксплуатации, обслуживании и ремонте белорусского двигателя.

Разговоры о переходе энергонасыщенных тракторов на отечественные запчасти ходят с 2004 года. Но, как обычно, дальше хвастовства и пустословия дело не двигается. Ни одна попытка произвести что-нибудь полностью свое не увенчалась успехом.

Одна из таких попыток была в 2016 году. В качестве эксперимента была произведена установка модификации белорусского двигателя марки Д-262 вместо немецкого Deutz в самую ходовую, энергонасыщенную модель МТЗ-3022, однако трактор проработал весну и осень на посевной, а затем Д-262 сломался. Ремонт обошелся бы, как покупка нового двигателя. Пришлось старый «дойцевский» восстановить и опять пустить в ход. Так же рабочие трактористы подтвердили, что не выжимает он заявленных мощностей. В итоге молча и без огласки вернулись к проверенному Deutz.

И если бы дело было только в конкурентноспособных тракторах, которым необходимы зарубежные запчасти. Даже старая модель, которая преобладает на белорусских полях - трактора МТЗ-80 - до сих пор выпускается на двигателе еще советской проектировки.

Современные энергонасыщенные трактора МТЗ-3022 также используются и в белорусском хозяйстве, поэтому весомое значение имеет наличие деталей к ним. Лукашисты еще в 2016 году в страхе попасть под санкции разделились на два лагеря: одни кричали, что следует немедленно заняться разработкой собственно двигателя к этим тракторам, другие заявляли — это не наша ниша.

Может случится так, что Беларусь, имея мощного производителя тракторов и 15000 рабочих, может просто начать закупать трактора либо у России, либо двигатели к тракторам по цене новых тракторов. Или вовсе закрыть предприятия из-за нерентабельности и перейти полностью на импорт, что в условиях масштабных санкций становится невозможным.

Это еще один факт показывающий, что лукашисты не в состоянии управлять страной, у которой есть все шансы установиться на мировом рынке, быть частью европейской экономической системы и экспортировать продукцию, зарабатывая миллиарды долларов для своих граждан. Кроме личных амбиций и патологического стремления к власти, у них нет ни нужных знаний, ни опыта. За 28 лет узурпации власти Лукашенко угробил производство, утопил в долгах предприятия и, соответственно, рабочих. Именно из-за него достойные инженеры, которые могли разработать для некогда великих предприятий детали, вынуждены покидать страну. В нашей стране огромное количество конкурентоспособных производств. И, самое главное - рабочих, которые готовы работать на благо страны, чтобы получать достойную зарплату, иметь в магазинах адекватные цены. При Лукашенко работа всех предприятий идет только на набивку его собственных карманов. Избавление Беларуси от диктатора — это шанс на наше большое независимое будущее.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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