Украинская армия прорвала еще одну линию обороны войск РФ 17.09.2022, 8:38

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Актуальные карты боевых действий.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области. Вчера стало известно, что ВСУ взяли под контроль левобережную часть Купянска. Украинские военные успешно форсировали реку Окол и полностью выбили российских оккупантов из города.

Оперативную ситуацию на этом участке фронта анализирует РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Актуальные карты боевых действий подтверждают, что подразделения ВСУ полностью освободили Купянск, восточная часть которого находится на левом берегу реки Оскол, за которую отошли российские войска. Таким образом украинские военные прорвали новую линию обороны россиян в Харьковской области, которую те попытались создать после стремительного отступления неделей ранее.

Первое сообщение о полном освобождении Купянска прислал командир украинского спецподразделения «Кракен» Величко.

«В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города. Теперь город полностью деокупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола», — написал Величко.

Позже появилась информация, что ВСУ также наступают в направлении Боровой и Рубцов (оба населенных пункта также находятся на левом берегу Оскола).

Таким образом украинские силы не дали россиянам создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

«Город освобожден!»

Украинские войска освободили город

Купянск Харьковской области от оккупации российских войск. Сейчас идет прочёсывание города для безопасного нахождения в нем. pic.twitter.com/nUWc5p24a8 — Press Focus (@Press_Focusnik) September 16, 2022

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