Установлено место в Зябровке, откуда режим Лукашенко запускал ракеты по Украине

Установлено место в Зябровке, откуда режим Лукашенко запускал ракеты по Украине2
- 17.09.2022, 8:52
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Недалеко от него находятся детские ясли и другие гражданские объекты.
Житель Зябровки разместил в социальных сетях видео запуска двух ракет на фоне жилой застройки. «Флагшток» постарался локализовать место запуска.
Видеоролик длинной в 35 секунд, на котором видно два пуска ракет, был опубликован в сети Тик Ток еще 28 июля на странице пользователя @lexa.1234. Опубликовал ее житель поселка Зябровка, ранее в своих соцсетях он уже размещал фото и видео военной техники, находящейся в районе поселка Зябровка, в том числе и с территории военной базы, который с начала войны находится под контролем российских войск.
@lexa.1234 ♬ оригинальный звук - lexa.1234
На видео среди летней зелени заметны два здания. Одно из них малоэтажное и имеет цвет красного кирпича. Второе здание имеет разноцветную окраску.
Краснокирпичный квартал двухэтажных домов есть в поселке Зябровка — это дома старого военного городка. На кадре из видео также видно и белые столбы — такое ограждение обычно указывает на наличие детского сада или школы.
Изучение спутниковой съемки позволили найти все объекты, зафиксированные на видео, и у становить место, откуда производился запуск. Разноцветным зданием оказалось общежитие № 2 КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» по улице Авиационная, 249, которое недавно было недавно покрашено. Ограждение, сделанное из белых столов относится к УО «Прибытковский ясли-сад». За указанными объектами расположена российская военная база.
Когда произошли пуски? Судя по условиям освещения и облачности, совпадающим с другим видео, этот съемка сделана в день загрузки видео в сеть — ранним утром 28 июля 2022 года. Тогда, по информации телеграм-канала «Беларускі Гаюн», с территории зябровского аэродрома с 05:23 до 06:29 по территории Черниговской и Киевской областей Украины было запущено около 25 ракет.
Видео является верифицируемым доказательством вовлеченности режима Лукашенко в войну против Украины на стороне Кремля.