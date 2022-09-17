На трассе М1 в Брестской области за день сбили двух лосей 7 17.09.2022, 9:05

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Интервал между ДТП составил несколько часов.

Сразу два ДТП с участием лосей случились на одном участке дороги в Брестской области с интервалом в несколько часов. Первая авария произошла на 217-м километре, а вторая — на 127-м, сообщает ГАИ Брестской области.

В Барановичском районе дикое животное выбежало на дорогу около полуночи. 36-летний житель города Иваново на Renault ехал по крайней левой полосе автодороги М-1 в направлении Бреста. На 217-м километре в боковую часть машины «прилетел» лось.

Автомобиль съехал в кювет, животное погибло на месте, водитель с травмами госпитализирован.

А в Березовском районе лось неожиданно появился на 127 км той же дороги М1 около 06.30. Здесь, правда, последствия были немного мягче: грузовик МАЗ обошелся незначительными повреждениями, но животное погибло.

Как объяснили в ГАИ, чаще всего аварии с участием этих животных как раз и случаются в конце лета — начале осени. В это время водителям советуют быть предельно внимательными, ведь у оленей и лосей начинается период гона, при котором они активно перемещаются. Самое опасное время — вечерние и утренние сумерки.

Рекомендуется, увидев на обочине животное, максимально уменьшить скорость. Как объясняют экологи, лоси и олени принимают автомобиль за хищника и в самый последний момент бросаются через дорогу.

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