Оккупанты бегут: на границе Донецкой области с РФ образовалась огромная пробка 17.09.2022, 9:10

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В направлении села Успенка Амвросиевского района стоят сотни автомобилей.

Оккупанты массово покидают населенные пункты Донецкой области из-за угрозы контрнаступления Вооруженных сил Украины. На границе с Россией образовалась огромная автомобильная очередь.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«На границе Донецкой области с Россией образовалась огромная пробка», - пишут паблики.

Отмечается, что в направлении села Успенка Амвросиевского района стоят сотни автомобилей. Люди направляются в сторону контрольно-пропускного пункта «Успенка», объединяющего оккупированную часть Донецкой области с РФ.

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