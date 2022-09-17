Почему двери в белорусских квартирах раньше открывались только вовнутрь 15 17.09.2022, 9:19

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Странные нормы, которые строго соблюдали при строительстве многоэтажек в БССР.

СССР давно уже нет, но в наследство осталось множество домов, в которых белорусы продолжают жить. И дома эти построены по нормам, среди которых были довольно странные - взять, к примеру, окна между ванной и кухней или строго зеленый или синий цвет подъездов. Журналисты «Комсомолки» решили разобраться, почему было принято строить именно так, а не иначе.

Входные двери в квартирах открывались только внутрь

Если у вас входная дверь открывается наружу, это верный признак того, что ставили ее уже после распада СССР. А вот в Советском Союзе все двери открывались внутрь. Как объяснил порталу realt.by архитектор Руслан Кирничанский, лестничные клетки раньше строили очень маленькими, на них и так было не развернуться - а тут еще и открытые двери могли помешать. Это могло создать дополнительные трудности, когда пожарные спешили тушить квартиру. К тому же двери, которые открывались внутрь, легче выломать.

Сейчас входные двери ставят так, чтобы они открывались наружу.

В квартирах делали окно между ванной и кухней

Небольшое окно под потолком между ванной и кухней до сих пор сохранилось в советских хрущевках. Существует как минимум четыре объяснения этому, отметили на познавательном канале MegaShow TV.

Во-первых, окно между кухней и ванной делали с медицинскими целями, чтобы избежать распространения туберкулезной палочки. Как известно, возбудителю этой инфекции нужна влажная и темная среда. Вот советские архитекторы и придумали окно, которое позволяло свету проникать в ванную комнату.

Во-вторых, окошко в ванную позволяло экономить электроэнергию. Днем оно освещалось естественным светом, а вечером - за счет лампочки на кухне. Свет в ванной можно было и не включать.

В-третьих, считалось, что если на кухне взорвется газ, окно возьмет на себя часть ударной волны. Это позволит избежать крупных разрушений в кухне.

В-четвертых, окно пригодится, если понадобится помощь человеку в ванной. Вдруг ему станет плохо - не ну ломать же дверь! Зато можно пролезть через окно. Способ очень сомнительный, но имеет право на существование.

Ступеньки на лестничной клетке в СССР красили только по краям

Есть два варианта объяснения такого странного декоративного решения, пишет онлайн-журнал об уюте setafi.com. Раньше, еще в досоветские времена, лестницу застилали ковровой дорожкой. Потом дорожки исчезли, и их стали имитировать - то есть рисовать края прямо на ступенях.

Второй вариант: края ступеньки красили для удобства уборки. По гладкой поверхности легче вымывать мусор, который скапливается как раз по краям.

Третий вариант наиболее правдоподобен: не очень аккуратные строители при покраске стен и перил делали затеки на лестнице. Чтобы их скрыть, по ступенькам по краям проводили полоску.

Подъезды домов в СССР красили только в синий и зеленый цвета

Прежде всего потому, что эти цвета самые немаркие и неброские. К тому же синяя и зеленая краски меньше выцветают, лучше других сохраняют насыщенность.

Есть еще и медицинская версия: эти два цвета оказывают на человека успокаивающее действие. Вот злишься, допустим, на уборщиц, что давно не мыли подъезд, а стены начинают действовать на тебя как валерьянка - и пока спускаешься по лестнице, уже начинаешь думать: «а может, так и надо».

Ответ очень простой: так получалось дешевле. Краской покрывали ту часть подъезда, с которой больше контактирует человек. Собственно, так делают до сих пор.

Под окном на кухне делали нишу

После войны были проблемы с электричеством, морозильную технику было не достать. Поэтому ниша, особенно зимой, была чем-то вроде холодильника, в котором хранили продукты. Ее порой так и называли - «хрущевский холодильник». Во время морозов температура в нише опускалась до нуля градусов, что вполне устраивало хозяек. А потом, с распространением холодильников, ниши строить перестали. Тем более, что они понижали температуру во всей квартире.

В СССР строили в основном 5-этажки и 9-этажки

Самый простой ответ - пожарная лестница не дотягивалась выше, объясняют архитекторы. Но есть и другие варианты, которые, впрочем, также связаны с безопасностью. Если в доме 10 и более этажей, в нем по нормам необходимо было ставить незадымляющиеся лестницы, как правило, вход на них осуществлялся через балкон. Многим жильцам это не нравилось, да и стоимость постройки дома пусть и немного, но увеличивало. А тогда экономили как могли.

Одинаковые советские панельки умудрялись строить не только по всему СССР, но даже за границей, где располагались военные гарнизоны. Фото: germany.nashieu.com

Что касается пятиэтажек - опять же, по нормам в доме, где больше пяти этажей, обязательно должен быть лифт. Кстати, в случае, если в доме больше 9 этажей, по советским нормам должен быть не один, а два лифта на подъезд.

Также была такая норма в СССР: газ запрещалось проводить выше 9 этажа.

Наконец, существовала медицинская версия: якобы, подниматься до 5 этажа пешком человеку даже полезно. А вот если выше - это увеличивает риск проблем с суставами и сердцем. Кроме того, считалось, что 5 этажей - это максимальная комфортная высота для жизни человека. Хотя современные люди наверняка с этим поспорят.

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