Украинские бойцы сожгли военную базу РФ под Мелитополем

Украинские бойцы сожгли военную базу РФ под Мелитополем2
- 17.09.2022, 9:25
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База располагалась в Радивоновском заказнике.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об уничтожении военной базы российских оккупантов в районе Молочного лимана на юге Запорожской области.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Последствия курения оккупантов в неположенных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана. Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым», - отметил мэр.