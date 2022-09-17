закрыть
17 сентября 2022, суббота, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы сожгли военную базу РФ под Мелитополем

2
  • 17.09.2022, 9:25
  • 4,864
Украинские бойцы сожгли военную базу РФ под Мелитополем

База располагалась в Радивоновском заказнике.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об уничтожении военной базы российских оккупантов в районе Молочного лимана на юге Запорожской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Последствия курения оккупантов в неположенных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана. Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым», - отметил мэр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип