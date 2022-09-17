Украинские бойцы сожгли военную базу РФ под Мелитополем 2 17.09.2022, 9:25

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База располагалась в Радивоновском заказнике.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об уничтожении военной базы российских оккупантов в районе Молочного лимана на юге Запорожской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Последствия курения оккупантов в неположенных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана. Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым», - отметил мэр.

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