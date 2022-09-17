Как мировые лидеры унизили путина на саммите ШОС: новые видео 9 17.09.2022, 9:33

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Главе Кремля приходилось подолгу ждать своих визави.

Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Узбекистане 15-16 сентября провел череду официальных рабочих встреч, на которых подвергся публичным унижениям. Путин в одиночестве ждал лидеров Кыргызстана, Ирана, Турции, Азербайджана и Индии, сообщает 24tv.ua.

На видео заметно, что Путин серьезно нервничает. Похоже, диктатор не совсем знает, как реагировать на столь четкую позицию лидеров. Унизил путина и президент Турции – Реджеп Тайип Эрдоган.

Путину пришлось позировать перед камерами одному. Пожимать руку мировые лидеры ему не хотят.

Интересно, что ранее Путин демонстративно опаздывал на встречи с мировыми лидерами.

Политический обозреватель Иван Яковина считает, что Путина таким образом «красиво стыдили». По его словам, против него использовали его же «фирменный трюк».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также отметил, что по итогам саммита ШОС можно констатировать, что Путин потерял практически все свое влияние на бывших сателлитов.

«Последняя осень… Для русских самодержцев. НАТО активно расширяется, Украина эффективно и масштабно контрнаступает, а на саммите ШОС в Узбекистане ты стоишь в одиночестве. Потому что вчерашние союзники спешно перешли в орбиту Китая… В конце всегда приходится платить по счетам», – отметил Подоляк.

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