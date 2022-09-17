ВСУ наступают на Донбассе: РФ может не удержать фронт в Луганской области 1 17.09.2022, 9:47

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Разведка Британии оценила способность российской армии выдержать еще одно контрнаступление украинских сил.

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление в районе Харьковской области и Донбасса. Войска России создали линию обороны между рекой Оскол и городов Сватово. Там проходит один из оставшихся логистических маршрутов оккупантов. У россиян может не хватить ресурсов для удержания данной зоны. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

Согласно данным Британской разведки, Украина продолжает свое наступление в районе Харьковской области. Линия фронта теперь проходит между рекой Оскол и городом Сватово на Луганщине.

Речь идет о зоне, контроль над которой для РФ является очень важным, так как там идет одна из немногих оставшихся логистических линий оккупационных подразделений. Она идет из Белогородской области.

Линия проходит вдоль границы Луганской области, оккупация которой – одна из главных целей России в войне.

«Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России», - отмечают специалисты.

Оккупанты будут вести там оборону, однако не факт, что им удастся удержать свою точку опоры.

«Но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению», - подчеркнули в разведке Великобритании.

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