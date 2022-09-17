«Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не можем подвезти» 17.09.2022, 10:13

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Оккупант рассказал, как его часть попала в окружение на Харьковщине.

Военнослужащий РФ, воюющий на Харьковском направлении, рассказывает жене о положении дел на фронте.

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны.

«Наши поехали, опять все попали в засаду. Восемь короче человек убили наших разведчиков. Подорвали два БТРа наших. Оставили нас вообще без БТРов.

Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти. Самое стремное нас взяли в кольцо, мы короче не можем отсюда ни выйти, ни выехать. Танков у нас было штук 8, осталось по-моему два танка», - жалуется оккупант.

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