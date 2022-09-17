«Почему я должна платить налог с дохода, который не могу получить?» 2 17.09.2022, 10:40

1,560

Эмоциональный рассказ белоруски, работающей удаленно на иностранную компанию.

Читательница onliner.by недавно впервые стала работать на иностранную компанию и вникать в то, каким образом ей следует платить налоги. Система девушке не понравилась: полученный доход ей необходимо пересчитывать по курсу Нацбанка, в то время как найти такой курс в обменниках невозможно. Рассказываем о том, как платят налоги на иностранный доход и можно ли уменьшить их размер.

Читательница: «Почему налоги считаются не по реальному курсу в обменниках, а по курсу Нацбанка?»

С июля Анастасия сменила работу — сейчас девушка работает тестировщиком из Беларуси, а ее наниматель находится в России. Платить налоги ей нужно раз в год со всех полученных сумм в казну Беларуси. Недавно она узнала, каким образом считается этот налог, и возмутилась.

— Я не штатный сотрудник, потому работаю по акту оказанных услуг, получаю зарплату в российских рублях и потом уплачиваю 13% подоходного налога. То есть для уплаты налогов мне нужно перевести российские рубли в белорусские, а здесь и начинается самое интересное. Например, 19 августа мне пришла первая зарплата — 15 тыс. российских рублей. Если бы я в этот день пошла и поменяла российские рубли по самому высокому курсу обмена валют (а это было 3,3 рубля), то моя зарплата составила бы 495 белорусских рублей. В теории с этих денег мне нужно было бы заплатить 13%, а это 64,35 рубля, — считает Анастасия.

— Но это в теории, а на практике налоги считаются исходя не из реального курса в обменниках, а по курсу Нацбанка, который на дату получения зарплаты составлял 4,25 рубля. То есть, по мнению Нацбанка, я получила не 495 рублей, а 637,5, из которых должна заплатить налоговой 82,88. Разница — 18 рублей, и это при такой маленькой зарплате!

Сегодня девушке пришел второй перевод — 25 тыс. рублей. Считаем вместе, сколько она получит, если обменяет эти деньги на белорусские рубли по самому выгодному курсу (благо по обменникам ходить не нужно: все курсы есть здесь). Самый выгодный курс — 3,3 нашего рубля за 100 российских (а если вам нужно купить российские рубли — 4,215 белорусского за сотню). Итого фактически девушка в лучшем случае получит на руки 825 рублей — если платить налог из этой суммы, выйдет 107,25. А вот курс Нацбанка для продажи российского рубля сегодня — 4,2179 за сотню, потому для налоговой зарплата Анастасии составит 1054 рубля. Поэтому из-за разницы курсов за один месяц нужно будет заплатить 137 рублей, а не 107.

— Вся эта ситуация вызывает у меня бурю эмоций. С одной стороны, я понимаю, что это не те деньги, из-за которых нужно беситься, а с другой... Почему я должна платить налог с дохода, который никак не могу получить? Сложно представить, сколько в итоге переплачивают все налогоплательщики из-за такой разницы курсов, — говорит Анастасия.

Почему официальный курс отличается от курса в обменниках?

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно по результатам торгов на бирже. То есть актуальные курсы валют на 15 сентября определяются днем ранее, 14-го числа. А вот коммерческие банки ставят курс покупки и продажи валют в любое время суток и меняют его сколько угодно раз.

Кроме того, курсы коммерческих банков больше зависят от спроса клиентов на эту валюту: чем выше спрос, тем выше цена — это базовый экономический принцип.

Также важно понимать и то, что курсы валют на бирже — это безналичные курсы, а в обменниках — наличные. Банк может дешевле купить валюту на бирже, но наличности у него от этого не прибавится, нужны дополнительные действия. Вот и получается, что для наличных выше курсы как покупки валюты, так и ее продажи.

Вопрос о том, почему налоговая привязывает налоги именно к курсу Нацбанка, мы направили в Министерство по налогам и сборам, и, как только получим ответ, непременно опубликуем его. Девушка пока получила ответ из налоговой, смысл которого сводится к тому, что таков закон: доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по курсу Нацбанка на дату их получения, и по-другому быть просто не может. Примерно такого же мнения придерживаются налоговые эксперты.

— Налоги всегда исчислялись в привязке к официальному курсу Нацбанка. При этом учесть расходы, которые несет физлицо в связи с отклонением обменного курса валюты от курса Нацбанка, физическое лицо не может. Невозможно знать, где эти российские рубли тратились и менялись ли они. Такой подход применяется для всех: организаций, «ипэшников» и физлиц, — поясняет налоговый консультант, директор «НК-ФинГрупп» Оксана Коваль. — Но читательница может попробовать уменьшить налогооблагаемую базу за счет специальных вычетов. В таком случае доходы в размере таких вычетов облагаться подоходным налогом не будут. Чтобы применить к доходам вычеты, необходимо заявить об этом в предоставляемой декларации.

Размер вычетов в 2022 году составляет:

135 рублей для всех, чей доход в месяц не превысил 817 рублей;

190 рублей для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других категорий работников;

40 рублей на каждого иждивенца в семье;

75 рублей на каждого иждивенца для отдельных категорий семей (например, если в семье двое детей).

Кроме того, есть возможность получить налоговые вычеты в размере средств, направленных на оплату обучения или приобретение (строительство) жилья (подробнее о них читайте здесь).

Напоминалка: как платить налоги, если вы получаете доходы из-за границы

Если в 2022 году вы получали доход из-за границы даже единожды, при этом минимум 183 дня в году находились в Беларуси, вам нужно будет предъявить декларацию о доходах и уплатить налог. Инструкция есть здесь, а размер дохода значения не имеет.

Декларация в таком случае предоставляется раз в год за прошедший год: за 2022-й — до 31 марта 2023-го, и еще до 1 июня нужно будет заплатить 13% налога (либо зачесть его, если он уже уплачен в другой стране). Забыли подать декларацию — можете получить штраф в 16 рублей плюс по 16 рублей за каждый месяц просрочки (но в сумме не больше 320 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».