Оккупантам устроят повторение изюмского сценария: где ждать «сюрпризов» от ВСУ Александр Коваленко

17.09.2022, 10:49

На левом берегу Оскола происходят интересные события.

Левый берег Оскола – это ситуативная серая зона. Прямо таки смачное серое ситуативное пятно, судьба которого, по сути, определена и рвать за которое себе и без того поизношенную пятую точку недобитые подразделения российских оккупационных войск не будут. Не будут хотя бы потому, что просто не смогут.

С другой стороны, не будут они и на административной границе Харьковской и Луганской области напрягаться, поскольку смысла в этом нет хотя бы потому, что нет условий. Прежде всего – полноценной линии обороны, а не какого-то жалкого подобия оной. Да и опять же ресурс из недобитков – это не ресурс.

В свою очередь ВСУ сейчас никуда не спешат, поскольку необходимо закрепиться на освобожденных территориях, а также провести зачистку местности, по которой продолжают носиться, как угорелые, мухоморы.

Также в ближайшее время мы будем наблюдать больше точечных ударов артиллерии на этом плацдарме, чтобы ускорить и без того очевидные процессы. К примеру, на северо-восточном направлении.

Почему именно там? Ну, скажем так… Я неоднократно отмечал, что россияне месяцами стягивали в район Изюма силы и средства, для начала большого и эпического наступления на Славянск, а в результате и наступление не начали, и Изюм потеряли, и сотни единиц техники, которую долго и томительно стягивали, ВСУ подарили!

Вот что-то подобное сейчас можно наблюдать в Белгородской области с их наполеоновскими планами по «спасению» Луганской области.

Вот только закончиться это все может по схожему с изюмским сценарием сюжету, когда большая миссия спасения завершится так и не начавшись, ведь спасать будет уже никого.

Александр Коваленко, t.me

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