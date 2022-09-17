В центре Гродно затеяли стройку и обнаружили старинные подвалы 17.09.2022, 11:01

Но археологических раскопок не проводили.

В историческом центре Гродно затеяли стройку. Она появится на небольшом пятачке между домом купца Муравьева и новым зданием апарт-отеля на Колючинской, 23. Там уже работает техника и даже показались старинные подвалы. Местные неравнодушные жители обеспокоены: участок входит в зону охраны культурного слоя, но почему-то перед строительными работами археологические раскопки не провели. «Онлайнер» попросил объяснить это ученого, ведущего надзор за работами на месте.

В Гродно в эти дни работает кандидат исторических наук Андрей Войтехович, представитель Института истории НАН Беларуси. Он ведет археологический надзор.

«На этом месте стоял дом купца Лапина 1875 года постройки, — рассказал ученый. — Здание сгорело в войну и вообще сильно пострадало. Стены стояли до 1954 года, когда комиссия рассмотрела дом и пришла к выводу, что все разбито, подвалы тоже, восстановить здание невозможно. Дом снесли, причем подвалы пробили насквозь и буквально засыпали в них все здание, утрамбовали.

Сейчас мы видим только маленькие фрагменты, остатки сводов — они сохранились там, где были входы. Они небольшие, буквально 1,5 метра. Остальное все разбито и сломано, к сожалению. Культурный слой на этом месте не сохранился».

Именно поэтому не проводили археологические раскопки, пояснил собеседник.

«Там вручную ничего невозможно сделать, даже экскаватор эти утрамбованные завалы едва разбирает».

Чуть позже стало известно, что разрушенные остатки подвалов вывозят с площадки.

«Что с ними еще можно сделать? Есть утвержденный проект, по которому фундамент нового здания должен быть монолитным, с полями, ведь здесь слабый грунт. Здесь либо здание ставить, либо хранить остатки прежнего фундамента», — рассказал собеседник.

При этом кое-что в насыпном слое обнаружили.

«Значит, за XVII—XVIII века интересны фрагменты печного изразца, монеты того же времени, — около 30 находок».

В углу, который находится за пределами снесенного дома, — слой навоза.

«Скорее всего, это яма, заполненная древесной щепой и навозом. Вот там делаем шурф, раскоп вручную, чтобы проверить глубину залегания, хотя бы посмотреть на контекст, — заключил Войтехович.

Участок в центре Гродно площадью 8 соток выкупил на аукционе местный бизнесмен Станислав Семашко. Здесь разрешили построить объект общественного назначения, например, гостиницу, магазин, офисы или медцентр. Издание «Вечерний Гродно» отмечало: проект должен учитывать вид и конфигурацию утраченной постройки, которая здесь находилась раньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».