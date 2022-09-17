Более 20 российских генералов сняли с должностей из-за поражения в Украине 17.09.2022, 11:05

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О скандале стало известно благодаря прокремлевскому олигарху Малофееву.

Прокремлевский олигарх Константин Малофеев рассказал о громких отставках в российской армии в августе. Тогда с должностей сняли около 20 генералов.

На это обратил внимание блогер Necro Mancer.

«Порядка 20 генералов были сняты со своих постов в конце августа за предыдущее «успешное» руководство «операцией». Давайте посмотрим, какие выводы сделает верховный главнокомандующий из случившегося на Харьковском направлении», - заявил Малофеев.

«Нужны кадровые решения на самом верху. Те люди, которые продолжают полгода полагать, что это рассосется, не должны находиться в центрах принятия решения», - рассказал прокремлевский олигарх и добавил, что во время Второй мировой войны в СССР «был создан комитет обороны, который принимал экстраординарные меры военного характера».

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