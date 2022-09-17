Белорусов шокировали цены на «серые» iPhone 14 17.09.2022, 11:11

Официально новинка на белорусский рынок не поставляется, но аппараты уже появились на интернет-площадках.

Мировые продажи iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max стартовали в пятницу, 16 сентября.

В разных странах выстраивались очереди, но ажиотажа минувших лет новинки не вызвали.

Вот как это происходило в Таиланде.

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV — Wai Yan Min Khant @ Andrew (@andrewjames194) September 15, 2022

В Японии тоже никто за смартфоны не дрался.

В Беларусь официально новинки не поставляются. Параллельный импорт правительство планирует ввести где-то в районе Нового года. Но телефоны уже появились у перекупщиков.

Tochka.by посмотрела на цены у продавцов, которые утверждают, что телефоны есть в наличие.

iPhone 14 Pro предлагают по цене от 4300 рублей.

В объявлении говорится, что телефон запечатан, куплен в Норвегии (то есть это европейская версия со слотом под sim-карту). Рекомендованная цена для Европы на версию с 256мб составляет 1429 евро (Br3612 по актуальному курсу).

На интернет-площадках можно найти объявления и дешевле, но они размещены еще до старта продаж. Хотя на Куфаре нам рассказали, что подобная практика нарушает правила площадки, поэтому модераторы постоянно удаляют подобный контент.

iPhone 14 Pro Max на той же площадке обойдется уже в 6500 рублей.

Американская цена аппарата (там он вышел на рынок только с esim) – $1099 (Br2779). В немецких гипермаркетах электроники, к примеру, его можно найти за 1449 евро (Br3660).

Что это за iPhone 14

Новая модель представлена в двух размера экрана – 6,1 и 6,7 дюйма и пяти расцветках. Процессор остался старым – Bionic A15. Правда, следует уточнить, что речь идёт о более мощной модификации с 5 графическими ядрами от прошлогодних pro-серии.

Камера, по обещаниям, будет снимать в темноте на 49% лучше, чем у предшественника. А еще Action Mode поможет снизить тряску при съемке видео на ходу. Обещано, что программно-аппаратная система позволит выдавать сверхстабилизированную картинку, подобную GoPro и другим экшн-камерам.

iPhone 14 Plus поступит в продажу 7 октября 2022. Простая же номерная модель пока интереса у белорусских перекупщиков не вызвала - слишком незаметным для рынка оказалось обновление.

Больший интерес вызывает линейка топовых устройств, в которую вошли еще две новинки: iPhone 14 Pro и Pro Max. Версии различаются диагональю экрана – 6,1 и 6,7 дюйма.

На месте, где на старых моделях находилась «челка», теперь у новых телефонов с приставкой Pro более аккуратный вырез для камеры и Face ID. Его назвали «динамический остров». Экран вокруг обещают приспособить для системных уведомлений.

Почему к нам не привезут

Пока весь мир 7 сентября смотрел очередную презентацию Apple, белорусы уже понимали, что к нам заморские гаджеты не приедут. Купертиновцы наложили запрет на поставки своей новой техники в нашу страну еще в марте.

В ближайшее время официальных поставок новой техники в Беларусь не ожидается. Срок окончания эмбарго неизвестен.

Реселлеры распродают запасы. Сколько именно их осталось, не говорят, – коммерческая тайна. Если почти вся техника у официальных реселлеров доступна по предзаказу (конечно, кроме новых iPhone), значит, запасов осталось совсем немного.

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