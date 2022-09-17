ВСУ выбили оккупантов из двух населенных пунктов на Донбассе 2 17.09.2022, 11:18

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Украинская армия приближается к Лиману.

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг в селах Диброва и Щурово Донецкой области..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

«Поднимаем флаг над населенным пунктом Донецкой области. Диброва переходит под контроль украинской армии. Национальная гвардия освобождает наши территории шаг за шагом, село за селом. Победа будет за нами», - заявил военный на видео.

Примечательно, что на карте Deepstatemap сейчас это село обозначено как «серая зона».

Также стало известно и о поднятии украинского флага в курортном поселке Щурово в Донецкой области. Об этом сообщает опять же «Оперативный ВСУ», а также еще и журналист Денис Казанский.

Если эта информация действительно подтвердится Генштабом, то нужно понимать, что ВСУ все ближе и ближе к Лиману.

Поскольку от Лимана до Попасной идет та линия, практически почти проходящая границу Луганской области. Поэтому в перспективе, в случае взятия под контроль Лимана, это фактически перечеркивает намерения врага захватить всю Луганскую область.

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