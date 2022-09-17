Опубликован старый рецепт, который может «победить все болезни» 9 17.09.2022, 11:24

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Этот отвар открыли еще в семнадцатом веке.

В Сети опубликовали старый рецепт, который поможет «победить все болезни».

Этот рецепт относится к семнадцатому веку и медики считают, что он может помочь даже сейчас, пишет cursorinfo.co.il.

Это специальный отвар черники и можжевельника. Он может смягчить кожу и даже предотвратить рак. Он также укрепляет иммунную систему. Причина в том, что в чернике содержится больше антиоксидантов, чем в любых других свежих фруктах или овощах.

Ягоды также полезны для зрения и здоровья сердца. Они снижают уровень сахара в крови, ухаживают за толстой кишкой, улучшают память, очищают кишечник и помогают при запорах.

Чашка свежей черники содержит около четырех граммов клетчатки. С другой стороны, плоды можжевельника имеют необычный вкус и используются в основном как пряность в европейской и индийской кухне.

Эти плоды использовались в качестве лекарства в Древней Греции, и их польза для здоровья была хорошо известна. Одним из самых полезных ингредиентов можжевельника является 4-скипидар, который способствует снижению уровня мочи, улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск заражения вирусами.

Рецепт:

0,6 кг свежей черники (можно замороженной)

0.6 килограмма ягод можжевельника

1 литр красного домашнего вина

0,3 литра домашнего коньяка

3 столовые ложки меда

3 столовые ложки сахара

Хорошо промытые ягоды черники и можжевельника помещают в большую банку, замачивают на 48 часов. Затем добавьте коньяк, мед и сахар, хорошо перемешайте и дайте смеси постоять семь дней, прежде чем она будет готова к употреблению.

Употребляют по четыре ложки утром и вечером. При каждом потреблении берите несколько зернышек фруктов, разжевывайте и проглатывайте. Его употребляют в течение трех дней, затем прекращают на два дня. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет исчерпана вся доза. При необходимости можно приготовить еще одну дозу, если симптомы не исчезнут .

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