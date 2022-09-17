«Нас кинули, как собак» 6 17.09.2022, 11:31

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Российские оккупанты просят забрать их с позиций после мощных ударов ВСУ.

Российские оккупанты жалуются на разгромленные позиции после точных ударов ВСУ. И просят командование забрать их из ловушки.

Об этом говорится в разговоре, который перехватило ГУР МО.

По словам оккупанта, после ударов по их позициям, (было по меньшей мере 15 «прилетов»), около десяти военных РФ оказались в ловушке.

Он жалуется, что удар пришелся и по дому, где размещались оккупанты.

«У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас бросили, мы здесь 10 человек. Мы без техники, без ничего. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак», - рассказывает оккупант.

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