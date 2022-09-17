Украинские войска заняли Правдино и Новопетровку рядом с Херсоном 6 17.09.2022, 11:42

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Опубликована карта прорыва линии фронта на южном направлении.

Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступательные операции в Херсонской области, в результате которых освободили от российских оккупантов села Правдино и Новопетровку.

Об этом сообщили в (Институте изучения войны (ISW).

Военные эксперты проанализировали сведение от Генштаба ВСУ, в котором говорилось об обстрелах украинских позиций в Правдино, что к северо-западу от Херсона, а также обстрелах Новопетровки.

«Генштаб Украины указывает, что россияне обстреляли Новопетровку (южнее Кривого Рога), что свидетельствует о том, что украинские войска вошли в населенный пункт, несмотря на предварительные заявления РФ об отражении атак», - написали в отчете.

Это свидетельствует о том, что подразделения ВСУ уже заняли эти населенные пункты в Херсонской области или по крайней мере вошли в них.

Отметим, что Село Правдино находится в 30 км от Херсона.

О прорыве российского фронта около этого населенного пункта также рассказал в Telegram офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин).

Он подтверждает прорыв ВСУ на данном участке фронта. «Бои за село Правдино вчера шли весь день. Украинцы силами двух усиленных рот штурмовали село при поддержке танков и БМП», - написал российский диверсант.

Он уверяет, что украинским войскам удалось войти в село.

По мнению многих экспертов, именно правый берег Днепра на Херсонщине должен стать следующей целью ВСУ при контрнаступлении. Оккупационная группировка ВС РФ там находится в очень уязвимом положении, так как оказалась в «котле» после уничтожения трех ключевых мостов.

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