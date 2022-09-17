Генштаб ВСУ показал новые трофеи после бегства оккупантов из Харьковской области

Генштаб ВСУ показал новые трофеи после бегства оккупантов из Харьковской области1
- 17.09.2022, 11:49
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«Ленд-лиз» от россиян продолжается.
Украинские военные продолжают добывать трофейную технику в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области. Бойцы показали свежую партию российской техники и боеприпасов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
«Российская федерация продолжает уверенно «снабжать» оружием, техникой и боеприпасами для ВСУ. Фото трофеев из Харьковской области. Вместе победим!» - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.
Добавим, также ВСУ затрофеили российский комплекс радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2».