Мнение: Кадыров дождался ослабления власти Кремля и начинает «раскачивать» РФ 17.09.2022, 11:55

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Глава Чечни хочет играть «первую скрипку» на фоне потерявшего хватку Путина.

Пока «спецоперация» Путина сворачивается по всем фронтам, глава Чечни Рамзан Кадыров решил повысить свой рейтинг и укрепить свою влияние в РФ.

Об этом пишет ТГ-канал «Кремлевский мамковед».

После стремительного разгрома армии РФ в Украине в России с такой же скоростью начал выветриваться «спецоперационный» оптимизм и проявилась жесткая радикализация риторики сторонников эскалации.

Заявления Министерства обороны РФ о причинах проигрыша на тактических направлениях уже не устраивают бывших сторонников Кремля.

Слова о «тактической перегруппировке» были восприняты пропагандистами не как реальное стремление сохранить жизни военных, а как предательство.

Об этом пишет ТГ-канал «Кремлевский мамковед».

«Последнее запустило начало ранее игнорируемого обсуждения, хедлайнером которого стал глава ЧР Рамзан Кадыров, между строк озвучивший инструкцию к началу реальной федерализации, которая по всем канонам ближневосточного партстроительства начинается с подсчета «штыков», - пишут авторы ТГ-канала.

Кадыров был, пожалуй, единственным главой российской республики, который имел реальную власть в регионе и получал самое большое финансирование из государственного бюджета.

Однако он явно хочет быть первой скрипкой в оркестре. Ему откровенно надоели поездки в Москву, где необходимо идти на поклон к Путину, чтобы сохранить приличия и соблюсти субординацию.

Теперь потерявший хватку Путин уже не может претендовать на роль одного из мировых лидеров.

Показательной стала его поездка в Самарканд, где хозяина Кремля усадили на диван рядом с Лукашенко, а главой вечера были Эрдоган и Алиев. Это стало сигналом для всего мира, а потому церемониться с ним внутри РФ также больше не будут.

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