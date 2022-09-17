Белорусам выставляют налог за первую квартиру: как его не платить 6 17.09.2022, 12:02

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Извещения на уплату высылают по почте.

Новый Налоговый кодекс вступил в силу 1 января 2022 года, в нем появился налог на первую квартиру. Сбор составит 0,1% от цены за один квадратный метр (цифра зависит от региона). Эту сумму нужно будет умножить на количество квадратных метров квартиры, получится столько, сколько нужно заплатить. Раньше белорусы платили только за вторую и последующие квартиры, пишет grodno.in.

Как будут считать налог

Заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц МНС Екатерина Зарецкая рассказала газете «Рэспублiка»:

— В Минске стоимость квадратного метра в 2022-м — 810 рублей, в областных центрах — 680, в крупных городах — 600, а в иных населенных пунктах — 450. Предположим, ваша квартира в Минске, неважно, в каком районе, имеет площадь 60 квадратных метров. Умножив количество метров на цену, получаем стоимость квартиры. В вашем случае она составляет 48 600. Чтобы рассчитать сумму налога, применяется ставка налога на недвижимость. С 2022 года единая ставка для любых объектов недвижимости — 0,1 процента. К слову, ранее для владельцев двух и более квартир она была 0,2 процента. Соответственно, ваш налог — 48 рублей 60 копеек. Уплачивается он один раз в год.

Как будут считать налог для тех, кто купил квартиру в 2022 году

— Исходя из фактического периода пользования объектом недвижимости и квартиры в частности. Налог насчитывается с первого числа месяца, следующего за тем, в который она приобретена, и по последнее число месяца, в котором квартира отчуждена. Допустим, жильем вы обзавелись в апреле 2022-го. Налог будет считаться с 1 мая следующим образом: высчитывается годовая сумма налога, делится на 12 по количеству месяцев и умножается на восемь, — пояснили в налоговой.

Как будет делиться налог, если квартира принадлежит нескольким собственникам

— В зависимости от их долевого участия и исходя из данных, которые содержатся в Едином государственном регистре недвижимого имущества. Например, налог на квартиру стоимостью 60 тысяч рублей составляет 60 рублей. Если два собственника владеют ею в равных долях, то налог для каждого составит 30 рублей.

Когда платить

С 2022-го налоговые органы начинают насчитывать налог не за текущий год, а за предыдущий. То есть за 2022-й налог должен считаться в 2023-м. Предусмотрена оплата в два этапа. До 15 ноября 2022-го нужно заплатить 50% от суммы. Остальную сумму следует внести до 15 ноября 2023 года.

А в 2024-м владельцы квартир будут полностью уплачивать налог за предыдущий год (т.е. за 2023-й).

Как платить

Оплатить новый налог можно через интернет-банкинг, инфокиоски, на почте или в отделениях банков. При оплате через ЕРИП нужно выбрать «налоги», затем — населенный пункт. А также ввести свой УНП (его можно узнать на сайте налоговой, введя паспортные данные).

Извещения на уплату должны прийти по почте. Те, кто не получил письма, могут позвонить специалистам МНС либо проверить в ЕРИП, выставлен ли налог.

Кому можно не платить

Налог на первую квартиру нужно платить всем, у кого в собственности есть недвижимость. Исключение — пенсионеры, несовершеннолетние, члены многодетных семей, инвалиды I и II группы, а также те, кого признали недееспособным. Не придется платить сбор и тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы, участникам Великой Отечественной войны и тем, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

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