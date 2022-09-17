В Мелитополе партизаны подорвали железную дорогу 5 17.09.2022, 12:06

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Оккупанты остались без боеприпасов из Крыма.

В субботу, 17 сентября в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв. Партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты получали боеприпасы из Крыма.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

«По имеющейся информации, были взорван железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, погибших и пострадавших нет. В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути.

Сейчас российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

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