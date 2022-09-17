Петер Стано: Лукашенко — источник и причина всех проблем в Беларуси 1 17.09.2022, 12:15

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Представитель ЕС прокомментировал анонсированную режимом «амнистию».

Белорусские власти анонсировали «амнистию», приуроченную к дате 17 сентября. По разным данным, она может коснуться 8−8,5 тысячи человек. Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано рассказал Deutsche Welle, как в Брюсселе относятся к этому заявлению.

Петер Стано напомнил, что Евросоюз изначально призывал освободить всех политзаключенных, а восемь тысяч, отметил он, это не все, кто оказался в заключении или был задержан из-за репрессий. Говорить об ослаблении санкций, отметил Стано, преждевременно, потому что пока в Брюсселе видят только заявления о вопросе «амнистии». «Что касается действий, то мы видим продолжение репрессий», — заявил он.

— Мы будем продолжать наблюдать и анализировать происходящее, — цитирует DW официального представителя ЕС по внешнеполитическим вопросам.

На вопрос журналиста о том, как в ЕС видят положение Беларуси с учетом сильной привязанности Лукашенко к Путину, Петер Стано отметил, что многие шаги Лукашенко за последние два года существенно подорвали независимость и суверенитет страны.

— Он действительно отнимает суверенитет у белорусского народа, отнимает суверенитет у Республики Беларусь и отдает его Москве. Его трусливое, неприемлемое участие в путинской агрессии против Украины — очень хороший пример того, что он стал заложником имперских амбиций Путина. И именно поэтому мы ввели дополнительные санкции против него и других представителей режима за их участие в этом незаконном вторжении, — заявил Стано.

Представитель ЕС дополнил свое мнение тем, что считает Лукашенко источником и причиной всех проблем, которые сегодня есть у Беларуси.

— Мы видим в нем человека, который незаконным путем пришел к власти и создает много проблем для людей в Беларуси и для Беларуси как страны, — прокомментировал он.

Стано осудил недавнее задержание дипломата ЕС Эвелины Шульц и повторил позицию Брюсселя о том, что такие действия «будут иметь тяжелые последствия».

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