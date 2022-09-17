После ликвидации «генпрокурора» начались разборки среди главарей «ЛНР»1
- 17.09.2022, 12:20
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Многие подозревают в подрыве «гауляйтера» Пасечника.
В так называемой «ЛНР» на фоне гибели «генпрокурора» разгорелись внутренние разборки среди «руководства» псевдореспублики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
«Начались внутренние разборки среди так называемого «руководства ленере».
Вчерашний «прокурор» Горенко – таки Сгоренко, да еще вместе с заместителем.
Этот подрыв дело рук гауляйтера Пасечника», - сообщил Гайдай.
Кроме того, он отметил, что в на оккупированных территория Луганской области оккупанты усилили проверки местного населения на улице.
«Говорят, что «паники нет», но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе – им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, открытки-«приветы», а так называемым «милиционерам» скоро не будет на чем ездить – системно имеют порезанные колеса в автомобилях», - добавил глава Луганской ОВА.
Напомним, что вчера в центре Луганска прогремел взрыв, а именно - в кабинете самопровозглашенного «генпрокурора». После инцидента район оцепили.
Позже российские СМИ написали, что Горенко и его «заместительница» Екатерина Стегленко погибли после взрыва.
У президента Украины уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что причиной убийства так называемого «генпрокурора ЛНР» являются разборки местных организованных преступных группировок.