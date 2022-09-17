Сколько зарабатывают сотрудники IT-компаний, переехавшие из Беларуси в Литву 1 17.09.2022, 12:43

Больше всего доходы у сотрудников AR-стартапа Wannaby.

В Литве продолжает увеличиваться количество сотрудников IT-компаниях с белорусским капиталом.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, сколько зарабатывают в среднем сотрудники этих фирм.

В Литве в компаниях белорусскими корнями с начала года количество работников продолжает расти. В девяти изученных журналистом компаниях их количество с начала года увеличилось более чем на 240%.

А что с зарплатами? По данным Белстата, в январе-июле номинальная средняя зарплата в ИКТ, куда статистика включает и IT-компании, в Беларуси составила 5345 рублей или 2110 долларов по курсу Нацбанка на 17 сентября. В июле она была 4801 рублей или 1896 долларов. Недавний опрос Dev.by показал другой уровень — 2450 долларов уже после вычета налогов.

Средняя зарплата тех же работающих в Литве компаний, частично или полностью переехавших из Беларуси, составила 4,6 тысячи евро до уплаты налогов. Больше всего средний заработок у сотрудников AR-стартапа Wannaby — 5,4 тысячи евро до уплаты налогов. Самый низкий усредненный заработок у работников Itransition — 3921 евро. После вычетов налогов и социальных взносов у первых остается около 3,2 тысячи евро, а у вторых около 2,3 тысячи.

Примечательно, что практически во всех приведенных компаниях заметно отличается средняя зарплата, которую получают мужчины и женщины.

Как правило разница в средней зарплате у мужчин и женщин связана с тем, что последние занимают менее оплачиваемые позиции. Это же правило может работать и в IT-отрасли.

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