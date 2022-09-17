Белорусу удалось построить супер-дешевый дом под Минском 17.09.2022, 13:00

Даже с мебелью он стоит 540 долларов за «квадрат».

Вы видели сколько стоят участки в обычных деревнях под Минском? 20−40 тысяч долларов вынь да положь только за землю. Для многих это пол бюджета на всю стройку. Роман, герой материала Realt, рассудил, что зачем платить больше, если можно сэкономить и найти землю в садовом товариществе? К стройке он тоже подошел экономно, поэтому его дом с чистовой отделкой и коммуникациями обошелся в 540 долларов за «квадрат». Съездили к нему на кофе, чтобы понять, где можно заплатить меньше, но не во вред качеству.

Роман подыскивал участок в радиусе 20 км от Минска, с прицелом на хорошую транспортную доступность — чтобы быстро добираться в столицу ежедневно.

— Для меня в приоритете было Московское направление, — рассказывает он. — Жуков луг, Королев Стан и Слобода — хорошие места, но голые участки здесь стоят дорого. В Домашанах, что находится сразу за Курганом Славы, участки продают за 35−40 тысяч долларов. Если нет задачи строить элитный коттедж с большим бюджетом, то такие варианты не подходят. Поэтому я решил посмотреть, что интересного есть в окрестных СТ.

Дачных поселков здесь целая россыпь, дач на продажу хватает — просто участки, недострои, старые садовые домики и совсем новые коттеджи. Роману понравился участок с фундаментом в СТ «Маентак» за 8 тысяч долларов. Участки здесь нарезали не жадничая — по 10 соток. Рядом находится остановки электричек. Поселок вполне современный, с хорошими дорогами и газифицированный. В будущем это товарищество вполне может получить статус населенного пункта.

— Фундамент находился в конце участка, на самой высокой его точке, — продолжает Роман. — Сначала была мысль приспособить его под строительство дома. Но вовремя остановился, сел считать. Пришел к выводу, что правильно будет его снести, новый фундамент поставить ближе ко въезду на участок — только на размещении дома можно сэкономить на благоустройстве и организации подъездных путей. Опять же меньше сложностей в эксплуатации — те же дорожки зимой нужно меньше чистить. К тому же, чтобы приспособить существующий фундамент под мой проект дома, его необходимо было увеличивать, что тоже не бесплатно.

Новый фундамент

Поэтому первым делом на участке развернулись масштабные работы по выравниванию площадки под строительство на новом месте. Земляные работы в общей сложности заняли два дня — ТОшка срезала возвышенность на участке, сделала его относительно ровным. Роман говорит, что под плодородным слоем обнаружился отличный ПГС, который впоследствии использовался для строительства фундамента, отмостки, парковки. Он подсчитал, что свой ресурс песка на участке позволил неплохо сэкономить — примерно 15 машин песка не пришлось заказывать, а при нынешних ценах это около 1,5 тысячи долларов.

Стоит отметить, что Роман в строительстве не новичок, уже приходилось строить дома. Некоторое время был перерыв — попробовал себя в развитии агроусадьбы. Дело это не понравилось, решил вернуться в стройку. Говорит, что ему было даже интересно, за сколько можно построить новый дом, готовый к проживанию. И это история не про «все строил сам» — все работы делали наемные строители под его руководством.

Возведение стен

Проект дома он изготовил сам — компактный, одноэтажный, с простой крышей и большой террасой. Планировку продумал так, чтобы в нем было удобно жить семье из 4−5 человек — три комнаты, два санузла, большая кухня-гостиная со своим выходом на террасу, прихожая и котельная.

Фундамент под домом Романа свайно-ростверковый. Он говорит, что это оптимальный вариант. С утеплением пеноплексом, подсыпкой и трамбовкой ПГС, с черновой стяжкой он обошелся в 7 800 долларов. Под бетонной стяжкой — 3 см пенопласта.

— Многие под бетон закладывают довольно толстые слоя утеплителя, но большого толка от этого я не вижу — грунт под домом не промерзает. Тем более, что фундамент у меня утепленный по периметру.

Стены из газобетонных блоков, их толщина 250 мм. Роман говорит, что этой толщины вполне достаточно для одноэтажного дома. А что по теплосберегающим характеристикам?

— Я рассчитал толщину утеплителя, чтобы вписаться в норматив — достаточно слоя пенополистирола в 8 см, — говорит Роман. — В итоге мы получаем экономию на объеме стеновых блоков, меньше платим строителям за кладку и при этом получаем теплый дом. Сверху стен по всем правилам сделали монолитный пояс. Стены и перегородки обошлись в 6 600 долларов.

Стены готовы

Крыша самая простая — двускатная, собрать стропильную систему мог бы любой человек. В проекте ширина скатов была подобрана кратно стандартной ширине металлочерепицы. Соответственно, не было отходов, а значит и переплат за дорогой металл. Монтаж занял один день — кровельщики буквально с колес укладывали листы на крышу.

Кровля с водосточной системой обошлась в 7 900 долларов.

Терраса тоже посчитана — с отдельной заливкой фундамента и бетонной плитой, деревом, получилось 3 000 долларов.

Кровлю накрыли за один день

Подшиву крыши сделали сразу из обычной доски — лицевую сторону отшлифовали и пропитали. Выглядит достойно, а цена вопроса меньше (1700 долларов), чем если бы это был другой материал.

Утепление перекрытия

Внутренняя отделка без классической штукатурки

Фасадные работы с утеплением, штукатуркой и покраской заняли по времени неделю. Стоило же это 4 800 долларов.

Окна ПВХ с качественной фурнитурой и энергоэффективными стеклопакетами. От ламинации Роман отказался — большого смысла в этом не было, а на ценник влияет существенно. За окна получилось 1800 долларов.

Коммуникации подводились в процессе строительства. Для септика установили два колодца по два кольца. На песчаных грунтах это самый экономичный вариант и стоило всего 900 долларов.

Сейчас дом подключен к сезонному водопроводу, но владелец намерен пробурить свою скважину на участке — ее оценили в 1600 долларов.

Подключение электричества обошлось в 500 долларов.

Отапливается дом простым и недорогим электротлом (150 долларов), но обвязка котельной сделана с прицелом на подключение к газу (труба проходит в 15 метрах от дома). Подогрев воды в электробойлере. Среднемесячное потребление электроэнергии зимой по расчету Романа— примерно тысяча киловатт.

Сэкономить получилось и на электропроводке — Роман заложил в стены алюминиевый кабель, а не медный.

— Все думают, что медный чем-то сильно лучше, надежнее, — говорит Роман. — Но если все сделать правильно, то и алюминиевая проводка служит без проблем. Если разобраться в вопросе, то разница только в цене — алюминиевая стоит на 70% дешевле. Экономия еще и на количестве. Теперь пошла мода чуть ли не к каждой розетке вести отдельную линию к щитку — небольшие дома опутывают километры проводов. Но это же бессмысленно и выгодно только электрику и продавцам. У меня каждая комната имеет свой автомат, под силовые приборы заведен отдельный силовой кабель, но для этого не понадобилось покупать километры. Не было смысла экономить на розетках и выключателях — их должно быть достаточно, чтобы было удобно жить. В итоге же на электрокабель, щиток с автоматами, работу электрика, со светильниками, розетками и выключателями потратил порядка 2500 долларов.

Полы в доме преимущественно из крупноформатного керамогранита — только в спальнях ламинат. Там где плитка — теплые водяные полы. Спальни обогреваются радиаторами. Теплые полы с гребенкой плюс радиаторы стоили 2 200 долларов. Немало потянула сантехническая часть — 1 700 долларов.

Стены внутри не штукатурились — они покрыты ровным тонким слоем перетирки (смесь плиточного клея и цементной штукатурки). Роман говорит, что стены были сложены практически идеально, поэтому их нужно было только перетереть, зашпаклевать и покрасить. Такая отделка дешевле классической штукатурки с последующими слоями, но ничуть не хуже — нормально перезимовала, пережила весну и лету, никаких трещин осенью.

Теперь к цифрам по отделке. Чистовая стяжка стоила тысячу долларов. Отделка стен с материалами и работами (перетирка, шпатлевка, окраска) — 4 900 долларов.

Плитка в двух санузлах, в кухне-гостиной, холле и ламинат с плинтусами в комнатах обошлись в 3 100 долларов.

Во всех помещениях кроме ванной потолки натяжные — они стоили 900 долларов. В ванной они сделаны из дерева — это такой элемент дизайна помещения, который перекликается с деревянным экраном под ванной. Решение недорогое, но выглядит неплохо.

И еще немного цифр из сметы по внутренней части:

Межкомнатные двери — 1 200 долларов, входные - 300;

Кухня с мойкой смесителем и вытяжкой 1200;

Ванна, умывальник, смесители, унитаз 800.

Вокруг дома тоже практически все готово. Периметр участка огорожен забором из металлпрофиля с бетонным цоколем. Все это не дешево — с воротами и калиткой обошлось в 4 100 долларов. Немало потянуло благоустройство — земляные работы, газон, парковка, отмостка стоили еще 4 900 долларов.

Роман результатом доволен — хороший проект, разумная экономия на материалах, сокращение сроков строительных работ (10 месяцев) позволили уложиться в 65 тысяч долларов. И за эти деньги получился не просто «дом под чистовую отделку» на неблагоустроенной стройплощадке, а полноценное жилье, в котором уже можно жить. Если учесть, что площадь дома составляет 120 м², то квадратный метр в нем стоит всего 540 долларов.

Роман говорит, что намерен поставить строительство таких домов на поток, а этот продает. Его цена в объявлении на Realt — 74 500 долларов.

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