В центре Донецка прогремели мощные взрывы 17.09.2022, 13:04

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Над городом поднимается дым.

Около полудня в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Сейчас над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Предварительно, взрыв был в здании оккупационной «администрации» Ворошиловского района Донецка.

Также сообщается, что взрыв зафиксирован в районе бульвара Пушкина.

Буквально через несколько минут в городе прогремели еще несколько взрывов. В то же время на площади Ленина горит автомобиль.

Напомним, вчера прогремел взрыв в центре Луганска, а именно - в кабинете самопровозглашенного «генпрокурора». После инцидента район оцепили.

Позже российские СМИ написали, что Горенко и его «заместительница» Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании.

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