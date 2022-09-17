В центре Донецка прогремели мощные взрывы
- 17.09.2022, 13:04
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Над городом поднимается дым.
Около полудня в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы. Сейчас над городом поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Предварительно, взрыв был в здании оккупационной «администрации» Ворошиловского района Донецка.
Также сообщается, что взрыв зафиксирован в районе бульвара Пушкина.
Буквально через несколько минут в городе прогремели еще несколько взрывов. В то же время на площади Ленина горит автомобиль.
Напомним, вчера прогремел взрыв в центре Луганска, а именно - в кабинете самопровозглашенного «генпрокурора». После инцидента район оцепили.
Позже российские СМИ написали, что Горенко и его «заместительница» Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании.