Путин под колпаком Михаил Крутихин, The Insider

17.09.2022, 13:29

«Становой хребет» РФ надломлен.

«Становой хребет» отечественной экономики — нефтяная отрасль — вступила в полосу неприятностей, и неприятности эти уже начали сказываться на доходах федерального бюджета. Хотя часть статистики в России сейчас закрыта для ознакомления, данные из независимых источников показывают, что ситуация ухудшается.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы от нефти в августе сократились на $1,2 млрд против июльского показателя $19,9 млрд за счет снижения цен, несмотря на некоторое увеличение объемов продаж. Российскую нефть торопятся покупать, пока в декабре не вступил в силу запрет, объявленный Евросоюзом (и поддержанный США), тем более что торгуется она со скидкой примерно $20 за баррель против цены сорта Brent. Что же случится, когда начнется запланированное эмбарго?

Прогнозы объемов российской нефти, которая исчезнет с рынка с декабря, звучат разные. Так, один из газпромовских аналитиков, недавно покинувший родную компанию и переселившийся в Америку, походя называет цифру 6 млн баррелей в сутки — практически полный экспорт нефти и нефтепродуктов из России за минусом китайских маршрутов. Смысл таких прогнозов — напугать Запад катастрофическими бедами, которые обрушатся на него из-за санкций, введенных против России, — такими как дикий рост цен на энергоносители и дефицит энергоснабжения.

С другой стороны, если верить предсказаниям МЭА, паника не имеет причин и носит скорее пропагандистский характер. Потери европейского нефтяного рынка в результате эмбарго на российскую сырую нефть, утверждает агентство, составят примерно 1,4 млн баррелей в сутки, что нетрудно компенсировать повышением добычи в других странах. К этому надо прибавить сокращение поставок российских нефтепродуктов, но все равно никаких 6 млн баррелей не получается.

А вот для России ожидаемые потери станут сильнейшим ударом. Если европейское эмбарго вместе с ранее введенным эмбарго со стороны США и Великобритании вступит в полную силу, наша страна, как мы подсчитали с коллегами в агентстве RusEnergy, потеряет 51% экспорта сырой нефти и до 57% экспорта нефтепродуктов. А поскольку значительная часть отечественных нефтеперерабатывающих заводов занимается производством именно экспортных продуктов — таких как мазут в огромных количествах и прямогонный бензин (нафта), — то потеря этого рынка приведет к отказам переработчиков от сырья, а потом по цепочке к сокращению или остановке добычи на промыслах. Это уже похоже на крах целой отрасли. Добыча по этому сценарию сократится не меньше, чем наполовину. Пострадают и доходы бюджета, и компании, обслуживающие нефтяников.

Покупать - но дешево

Декабрьского эмбарго, судя по всему, уже не избежать. Однако, как говорили в старых шутках, возможны нюансы. Один из них — нашумевшее предложение установить верхнюю границу цены (price cap) на нефть из России.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились в начале сентября принять дополнительные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти. Придерживаясь формулировок в принятом министрами документе, отметим, что новые санкции сводятся к запрету на «услуги, обеспечивающие в глобальном масштабе морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения» по цене выше определенного уровня.

Формулировка эта нуждается в пояснениях. Во-первых, нацеленность на морские перевозки по всему миру обусловлена тем, что на российский нефтеэкспорт в ряд стран запрет уже наложен. В начале июня Евросоюз принял так называемый «шестой пакет» санкций, который предписывает членам ЕС с декабря прекратить импорт из России сырой нефти, а с марта будущего года — и импорт нефтепродуктов. Временные исключения сделаны для нескольких стран, которые не в состоянии сразу покончить с зависимостью от российских поставок, и погоды эти мелкие потребители не делают. Соединенные Штаты и Великобритания ввели эмбарго на закупки нефти и нефтепродуктов из России еще раньше. Теперь, по мнению «Семерки», настало время заняться танкерами, которые идут из России на другие рынки.

Во-вторых, инициаторы этих мер проявили понимание того, что полный запрет торговли этим товаром стал бы наказанием не только для России, но и для ряда стран-покупателей российских энергоносителей. Приобретать такую нефть никому не возбраняется, решили они, но цена покупки должна быть ограничена так, чтобы кремлевские власти не могли использовать эти доходы для финансирования военных действий. Иными словами, получать Москва будет так мало, что выручка едва покроет себестоимость добычи и транспортировки.

Смысл новой санкции определен в выпущенном 9 сентября Министерством финансов США «Предварительном руководстве по осуществлению политики морских услуг и связанных с ними исключений для перевозимой морем российской нефти» (Preliminary Guidance on Implementation of a Maritime Services Policy and Related Price Exception for Seaborne Russian Oil).

Фоном для всей схемы становится полное эмбарго на морские перевозки российской сырой нефти с 5 декабря этого года и российских нефтепродуктов с 5 марта 2023 года. А дальше сформулировано главное исключение из этого эмбарго — для товаров, поставляемых по цене, соответствующей или уменьшенной по сравнению с неким «потолком», размер которого еще предстоит уточнить. Покупаете нефть или мазут ниже этой предельной цены — никакое эмбарго для вас не закон и никакие наказания вам не грозят.

В документах «Семерки» и американского Минфина говорится, что ценовой «потолок» будут определять на основе консенсуса по итогам технических консультаций в рамках коалиции стран, согласных с предложенной схемой. Пост «координатора» схемы будет ротационным. При этом США сохранят полный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России, по какой бы цене их ни предлагали.

Обойти санкции не получится

От участников сделок, в том числе и от посредников или страхователей, потребуют документированных доказательств цены, по которой покупаются эти российские товары. В Соединенных Штатах за соблюдением условий сделок будет следить OFAC — Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов, которому вверены полномочия по санкциям.

На этот момент известны даты, в которые включается запрет на танкерную транспортировку нефти и нефтепродуктов из России по всему миру. Остается неясным, какие страны-покупатели согласились или согласятся участвовать в предложенной коалиции и примут ли участие в контроле за ценами партнеры по конкретным сделкам и многочисленные страховые компании. В конце концов, финансовые условия многих контрактов просто не разглашаются: это нормальная практика бизнеса.

Администрировать предлагаемые исключения из эмбарго чрезвычайно сложно. Не случайно Минфин США в своем «предварительном руководстве» большие надежды возлагает на «стукачей», то есть на физических или юридических лиц, не участвующих в сделках, но способных получить хотя бы косвенную информацию об их ценовых параметрах. В выполнении задач эмбарго должны помочь страховые компании, поскольку до 90% морских перевозок нефти страхуется фирмами из США и Европы.

В Китае, закупающем большие объемы нефти, в коалицию вступать не хотят. Основной объем поставок из России идет по отработанным маршрутам — главным образом по нефтепроводу ВСТО («Восточная Сибирь — Тихий океан»). Пропускная способность этих маршрутов, включая транзит через Казахстан и некоторый объем поставок с Сахалина, используется по максимуму. Увеличить мощность инфраструктуры быстро не получится. И надо учесть, что часть поставляемой в Китай нефти вплоть до 2029 года будет идти в погашение займов, выданных китайцами «Роснефти». Нынешняя логистика выводит Китай и из участия в возможных эмбарго, и из манипуляций с нефтяными ценами.

На Индию, если верить сообщениям СМИ, оказывается значительное давление, но и там власти уже спешат подчеркнуть, что товарообмен с Россией прекращать не намерены. Тем не менее индийские компании уже стали сокращать закупки российской нефти, тем более что главный ее поставщик Ирак уже пообещал предоставить им скидку на $10 от любой цены, предложенной из Москвы.

Рассчитывать на то, что за пределами «Большой семерки» и Китая с Индией найдутся смельчаки, готовые бросить вызов западным санкциям, не стоит. Достаточно вспомнить, что полностью придерживаться санкционного режима, введенного Соединенными Штатами, решил даже Казахстан.

Домыслы о том, что России помогут обходить санкции в Иране, беспочвенны. Иран — конкурент России в торговле нефтью и не пустит ее в тщательно разработанные им схемы контрабандного экспорта. Перегрузка нефти в море из танкера в танкер, подмешивание российской нефти к чужому грузу в танкерах и прочие уловки, как показывает практика, носят единичный характер и на объем поставок практически не влияют.

В Москве пригрозили вообще прекратить поставки туда, где цены будут ограничивать «потолком», но действенность этой угрозы «отморозить себе уши маме назло» еще предстоит проверить. Напомним, что прекращение экспорта газа «непослушным» европейским клиентам «Газпрома» не привело к капитуляции покупателей перед требованиями продавца.

До 5 декабря у инициаторов схемы время есть, хотя его может не хватить на формирование работоспособной коалиции и достижение консенсуса по ценовому пределу. Но и без введения обещанного «потолка» можно с большой степенью уверенности заключить, что санкции работать будут — и пострадает от них именно российская нефтяная отрасль и вся отечественная экономика. Остальной мир потери перенесет относительно легко вопреки панике, раздуваемой прокремлевскими пропагандистами.

