«Оставил незакрытый ноутбук на кухне, и жена узнала все!» 1 17.09.2022, 13:40

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Белорусские предприниматели рассказали о своих самых необычных «проколах».

Провалы и забавные ситуации в бизнесе случаются у многих, но не все готовы про них рассказывать. Журналисты myfin.by узнали у самых смелых представителей белорусского бизнеса про их факапы и делимся этими историями с вами.

Александра Нехорошева, основатель мастерской камня «СтоунТек»

– Мои факапы связаны с моим доверием к людям. Судишь же всех по себе и поэтому думаешь, что другой человек не может поступить подло.

На заре карьеры управленца мне надо было ликвидировать производственную компанию. С соблюдением всех норм подали на ликвидацию, уволили сотрудников с выплатой компенсации, передали бухучет на проверку аудиторской компании. И в ходе проверки обнаружилось, что главный бухгалтер компании перед своим увольнением начислила себе со счета очень кругленькую сумму.

Для меня, молодого специалиста, это был шок: по сути, это воровство и уголовное дело, а женщина 45 лет идет на такое, ничего не боясь...

Женщину мы в итоге нашли (она за это время переехала в другой город), пригрозили милицией, и деньги она вернула. На будущее для меня это стало уроком – доверяй, но всех проверяй.

Второй кейс про доверие: когда люди, которых ты вырастил и обучил в своей команде, с которыми был хороший контакт, ушли и открыли фирму-конкурента. При увольнении эти сотрудники рассказывали, что идут работать в другую сферу. А через полгода я с удивлением узнала, что, взяв мои процессы и опыт, они запустили такое же производство.

Вывод: ваши сотрудники могут в любой момент уйти и сделать такой же бизнес. Shit happens. Поэтому ваше конкурентное преимущество не должно зависеть от сотрудников, и бизнес-процессы от ухода любого сотрудника не должны страдать.

Андрей Гусаров, директор маркетингового агентства GUSAROV

– Про факапы или хорошо, или ничего. Я тот человек, который верит в истину «не ошибается тот, кто ничего не делает».

В 2014 году участвовал как бизнес-ангел и руководитель службы маркетинга в международном проекте, который делали ровно год, но он так и не вышел. Причины три:

1. Крупный бренд выпустил аналогичное приложение с функционалом, который превосходил нас по всем пунктам.

2. Ошибка в просчете бюджета на тесты гипотез. Опыта работы на мировом уровне у меня не было, все тесты мы делали до выхода на рынок, не имея продукта с целью протестировать разные варианты финансов – это называется теперь претотип. Тогда же мы просто проверяли, как будет выглядеть воронка продаж и какие будут цифры. В общем, я ошибся нулем. Нам не хватило денег и пришлось экстренно пришлось искать финансирование.

3. У меня очень средний уровень английского языка. Для презентаций команде мне приходилось брать переводчика, который мешал фокусировать мысли при синхронном переводе в Skype.

Жена спустя годы узнала, что я был в минусе на $ 50 000. Как узнала? Я просто не закрыл ноутбук на кухне.

Она же случайно обратила внимание на очень интенсивную переписку с одним из литовских партнеров. Это был первый и последний раз, когда она читала мои переписки:)

Ругия Кенгерли, соучредитель сети «Зеленая аптека» и совладелица трех медцентров «Эксана»

– Однажды компания, поставляющая услуги, решила нас переманить к себе. Мы покупали те же услуги у их конкурента. Для нас перейти от одного поставщика таких услуг к другому – невероятно болезненно по времени, деньгам, затратно по вложенному интеллекту. Поэтому мы отмахивались от компании-конкурента, на встречи не соглашались, предложения особо не рассматривали.

А у них был такой прекрасный продажник, который меня выловил, сумел как-то подергать струны моей души, и я подумала: «Ну, пускай приходят», и пригласила их на встречу. И вот сидим мы: два собственника бизнеса, управляющая. Они: начальник продажного подразделения, его подчиненные – тот парень, что мне звонил, и девушка-секретарь, чтобы все протоколировать.

Мы объясняем, что нам надо иметь вескую причину, иначе это просто нецелесообразно. Те выбрали методику «гнать на конкурентов»: типа у них качество плохое и так далее. Мы говорим: «Да нормальное качество, нас устраивает…»

По ходу встречи начальник отдела продаж всячески пытается донести нам, что мы «маленькие», что им особо с нами не интересно коннектиться (вопрос тогда – «зачем пришли?»), все предложения с нашей стороны скептически пропускает. На стадии торга мы говорим, что нужно, чтобы мы могли согласиться. На что начальник отдела продаж четко говорит: «А торговаться мы не будем!» Мы такие: «Ну, окей, тогда до свидания…» Надо было видеть лицо того парня, который всю эту встречу организовал!

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии, автор 8 кулинарных книг

– В истории кухни было много случаев, когда факап или ошибка повара давали рождение новому блюду или новой технологии. Таких примеров много, вот моя любимая история. Дело было в 1895 году в Монте-Карло, в знаменитом «Кафе де Пари», где служил не менее знаменитый повар Огуст Ескофьер. В этом заведении часто гостили венценосные особы. Так было и в этот раз, был прием в честь будущего короля Англии Эдуарда VII. Все шло хорошо, подавали десерт: блинчики с соусом на основе ликера.

И надо же было такому случиться, что свечка случайно опрокинулась, и тарелка вспыхнула. И мы с вами не обсуждали бы этот факап, если бы это не увидел наследный принц. Ескофьер не растерялся и сказал, что этот технологический прием он придумал в честь почетного гостя. Так весь мир узнал, что такое фламбе, что в переводе с французского означает «поджигать».

Мораль истории: если у вас что-то идет не так, не спешите думать, что вы совершаете ошибку, – возможно, вы открыли что-то новое для человечества!

Иван Муравьев, директор SMM-агентства Muraviev.by

– Все мои факапы всегда были связаны с плохими бизнес-процессами.

У нас два направления – это питомник декоративных растений «Среда» и SMM-агентство Muraviev.by. Расскажу про факапы из обеих этих сфер.

1. В SMM-агентстве мы работаем с крупными клиентами (ритейлом, торговыми марками, брендами и так далее). Крупный клиент, кроме достойных денег, – это всегда про большую ответственность. Мы допустили грамматическую ошибку в публикации. Я до сих пор не знаю, в каком слове, но по договору заплатили за это 2000 рублей.

2. Логистика в питомнике растений – одна из самых болезненных точек бизнеса. Стоит дорого, едет долго, растения – не коробки, надо знать, что и как возить. В итоге это чуть ли не отдельная специализация в логистике.

Однажды из-за поздней загрузки не успели высадить клиенту растения, и он улетел в Сингапур на две недели. Хорошо, что клиент сказал, где взять ключи от участка, и очертил зону посадки растений. Без подобного доверия растения погибли бы через пару дней, а назад везти их также нет экономической выгоды.

Я понял, что факапы неизбежны и надо относиться к ним проще. Бизнес-процессы можно строить бесконечно, а работать надо сегодня.

Алла Корнилова, консультант по финансовым потокам

– Мои факапы и выводы из них:

1. Не брать на важную встречу не протестированных лично специалистов.

Я начинающий ИП в сфере реализации спецтехники. У меня первый клиент с суммой для освоения 50+ тыс. у.е. На переговоры пригласила знакомого, спеца в технике, для обсуждения технических моментов, очень презентабельного и умного с виду. Со стороны производителя на переговорах был весь цвет инженерной мысли – зам, начальник производства, инженер-конструктор.

Откуда мне было знать, что мой специалист при любом незнакомом слове выпадает из беседы и замирает с видом идиота! Как только он услышал слово «лизинг», мы потеряли его на полчаса. Мне пришлось вести всю беседу в таком живом ритме, чтобы они не отводили глаз от меня и не заметили его выражения лица. У меня все в итоге получилось, хотя нервов сожгла тонну.

2. Если производственный цикл позволяет выполнить 2–3 заказа в месяц – не надо давать рекламу через таргет! Лучше холодные звонки по предприятиям.

Как-то, тестируя рекламу в «Гугле», мы привлекли шквал звонков, из которых 70–80% были просто мониторингом цен и сбором конкурентных предложений. Для реальных клиентов пришлось дополнительно арендовать два ангара и нанять две бригады. Все это с учетом расходов принесло нам такую же прибыль, как если бы мы шли в обычном ритме.

CEO международного digital- агентства Wunder BY Наталья Царикова

– Вспомнилось несколько забавных факапов.

1. На защите одного крупного тендера банка дважды в рамках крутой технологичной презентации назвала банк-конкурент, который был очень созвучен. В первый раз извинилась, второй раз посмеялись вместе, но тендер не выиграли. На защите было все правление:)

2. На подарки для вип-клиентов по QR-коду должны были залить видеопрезентацию клиента. Дизайнер ждала и для теста забила первую попавшуюся ссылку. Она оказалась ссылкой на «сайт для взрослых». Впопыхах ссылку не заменили. Если бы случайно перед отсылкой, когда все уже было напечатано и отдавалось курьеру, кто-то не проверил – был бы скандал, клиент входит в топ-5 в своей категории.

3. На концерте «ДДТ», который я организовывала, было две приглашенные группы ДО, которые должны были выступить. Когда они вышли, их закидали чем попало и все время скандировали и звали «ДДТ»… Мы экстренно перекраивали всю программу, и за это время у одного из лидеров группы со сцены украли айфон последней модели со всеми наработками. Как я это решила – отдельная история:)

Такие ситуации сильно закалили меня, дали импульс к работе над своей эмпатией и развитию soft skills, чтобы даже в самой безвыходной ситуации не сдаваться, не скатываться в эмоции, искать выходы и знать, что любой факап – это шаг в опыт, а качественный опыт – путь к успеху и процветанию.

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