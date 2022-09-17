Politico: США «без шума» обсуждают с Украиной поставки F-16 и Patriot 4 17.09.2022, 13:54

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Фото: Charter97.org

В переговорах о мощном оружии для ВСУ произошел значительный сдвиг.

Украина перестала публично просить у США высококлассное оружие, такое как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но переговоры продолжаются без лишнего шума, пишет Politico со ссылкой на три источника.

Администрация Белого дома, по данным издания, посоветовала Украине больше сосредоточиться на том, что ей нужно именно сейчас, чтобы выгнать оккупантов с позиций на юге и востоке.

Politico пишет, что переговоры вокруг высокотехнологичного оружия усложняются не только тем, что Россия может расценить это как эскалацию, но и тем, что, например, на F-16 существует целая очередь из союзников США.

Что касается Patriot, то у самих США их не так много. К тому же американцы решили передать Украине NASAMS, первые две системы будут поставлены в течение двух месяцев.

Обсуждение возможности передачи Украине Patriot находится на ранней стадии в Минобороны США, и окончательное решение будет принимать президент Джо Байден.

«Но тот факт, что официальные лица говорят о такой возможности, является серьезным сдвигом по сравнению с весной этого года, когда они отвергли эту идею», – пишет Politico.

Переговоры по беспилотникам Grеy Eagle тоже ведутся. Здесь главным препятствием является то, что США опасаются потенциальной потери применяемых в беспилотниках технологий, если они будут сбиты россиянами.

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