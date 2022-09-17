Экономист: Против законов рынка не попрешь, девальвация в Беларуси будет 1 17.09.2022, 14:15

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Особенно остро ее почувствуют те, кто живет на пенсии и зарплаты.

Официальная пропаганда давно развернула кампанию по восхвалению предыдущих девальваций рубля.

Активность пропаганды наводит на мысль, что власти готовят масштабную девальвацию белорусской валюты.

О вероятности такого сценария издание «СН плюс» поговорило с экономистом Львом Марголиным.

– Большинство независимых экономистов сходятся в том, что девальвация неизбежна. Власть долгое время сопротивлялась, надо отдать должное, действия банковских властей были достаточно разумными и эффективными.

Но против законов экономики не попрешь: девальвация будет. Другой вопрос в том, в каких объемах и с какой скоростью она будет осуществляться? Можно сделать как в 2011 году: обвалить рубль сразу в два, а то и более раза, или попытаться cдерживать темпы девальвации.

Какое решение примет власть, сказать достаточно трудно. Можно предположить, что девальвация будет резкой.

Одним она будет выгодна, другим нет.

Девальвация будет выгодна экспортерам, которые за каждый вырученный доллар получат больше белорусских рублей; будет выгодна государственному бюджету, но невыгодна импортерам.

Очень важно, как девальвируется «белорус» по отношению к «россиянину». Если в 2011 году девальвация произошла по отношению ко всем валютам, в том числе и к соседской, то за последние месяцы белорусский рубль и так достаточно сильно ослаб по отношению к российскому.

Что касается выгод сельского хозяйства, то значимых рынков продукции, за исключением России (может, в какой-то степени и Китая) у нас и нет. Так что для агрокомплекса выгод особых я не вижу.

Но вместе с тем импорт всех энергоресурсов из России осуществляется за российские рубли; чем дешевле «белорус», тем больше понадобится на оплату российских энергоресурсов.

Поэтому, как я предполагаю, соотношение белорусского рубля по отношению к российскому особо не изменится. Тем более, что параллельно с нашей девальвацией в Москве хотят провести свою.

Скорее всего, соотношение белорусского и российского рубля сохранится в том или ином виде, а вот по отношению к свободно конвертируемой валюте мы ослабнем.

Разные категории граждан по-разному ощутят на себе последствия девальвации. Те, у кого остались ресурсы, сбережения в свободно конвертируемой валюте, вздохнут с облегчением: цены в магазине сильно выросли, а вот курс валют остался прежним; теперь они смогут обменять свой запас по более высокому курсу. Те, на ком висят кредиты, тоже вздохнут с облегчением.

А вот граждане, которые живут на пенсию и на зарплаты, почувствуют дополнительный рост цен в магазинах. И связан он будет прежде всего с импортными товарами.

– Зачем вообще нужна девальвация? Многие, особенно пропагандисты, так гордились крепким белорусским рублем, а тут – бац! — нужно его ослаблять…

– Она нужна, чтобы каким-то образом расшевелить предприятия, прежде всего государственные. У них снизилось обеспечение оборотными средствами, а единственный способ поддержать их на плаву – льготное кредитование. Но как заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в Бресте пару недель назад, возможности банковской системы в этом смысле практически исчерпаны. Остается то, что сэкономил госбюджет в 2021 году. Но похоже, накопления уже израсходованы, теперь нужно включать печатный станок. Впрочем, он уже включен, о чем свидетельствует рост денежной массы в июне и июле. Если еще, как говорится, поддать газу, то это чревато ростом и инфляции, и девальвации. И тут возможны два варианта: либо резкий обвал рубля, как в 2011 году, либо сдерживаемая девальвация.

– Какой вид девальвации требует экономика в нынешнем состоянии?

– Очень сложно его оценить, потому что многие сведения просто-напросто засекречены. Но, думаю, 2011 года в чистом виде не будет.

В свою очередь кандидат экономических наук Виктор Терещенко говорит, что «вероятность новой девальвации белорусского рубля пока не усматривается». По его мнению, об этом свидетельствует динамика курса рубля к доллару США в июле 2022 года.

Не видит признаков ослабления белорусского рубля и его коллега, пожелавший остаться неназванным. Вот аргументация последлнего: вступление в силу санкций против российской нефтянки приведет к девальвации российского рубля. Но этого следует ждать к концу года, причем рубль ослабнет не в два раза, и даже не наполовину. Из-за сильной привязки, когда беларусский рубль фактически повторяет все зигзаги российского, следует ожидать «медленного, но неумолимого» снижения стоимости и белорусского рубля.

Как известно, «большая семерка» может ввести ограничения цен на нефть из России к 5 декабря.

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