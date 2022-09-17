Российские пропагандисты «поджали хвост» после молниеносного контрнаступления ВСУ 2 17.09.2022, 14:21

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Как изменилась риторика кремлевских каналов всего за несколько дней.

После тотального поражения российской оккупационной армии в Харьковской области путинские пропагандисты резко сменили риторику. Вместо привычного им «победобесия» и «взятии Киева за два дня» рупоры Кремля заговорили о «тревожности» и признали мощь украинской армии.

Своими заявлениями пропагандисты пытаются всячески оправдать стремительную деоккупацию значительных территорий Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В первую очередь изменение риторики нацелено на потребителей пропаганды в РФ. Гражданам страны-агрессора пытаются рассказать, что у российской армии «потерь нет» и что «все идет по плану».

В СНБО собрали цитаты известных кремлевских пропагандистов и сравнили их месседжи по состоянию на начало войны и на момент контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Примечательно, что «планы» оккупантов в феврале 2022 существенно отличались от того, что сейчас происходит на поле боя. К тому же, несмотря на уничтожение более 54 тысяч оккупантов по состоянию на 17 сентября, россияне до сих пор верят, что «потерь нет».

Так, пропагандистка Маргарита Симоньян в феврале мечтала, что РФ «захватит» Украину за два дня. Однако в сентябре пыталась говорить нарративами про «один народ, у которого общее прошлое».

Другая пропагандистка Ольга Скабеева в начале российского вторжения считала, что РФ «возьмет Киев за два дня». Столкнувшись с реальностью в сентябре, она с пеной у рта призывала бомбить ракетами высшее руководство Украины, которое посещало деоккупированные города.

Одиозный пропагандист Владимир Соловьев в феврале намекал, что Россия будет воевать не только против Украины, но и против других стран. Спустя полгода уже жаловался, что ему «как-то тревожно».

Примечательно, что абсолютно все кремлевские пропагандисты «переобулись» после очередного провала российской оккупационной армии в Украине.

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