Хербст: Путин уже обеспечил себе место в истории в качестве дурака 17.09.2022, 14:48

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Джон Хербст

Глава Кремля стал причиной расширения НАТО и упадка РФ.

Президент РФ Владимир Путин, развязав войну в Украине, нанес несколько ударов по будущему России, считает экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст. Об этом он сказал в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

«Он уже обеспечил себе место в истории в качестве дурака», – заявил Хербст, отвечая на вопрос Гордона, чем закончит Путин.

Дипломат подчеркнул, что до наступления на Украину президент РФ считался «очень компетентным политиком, который мог достичь своей цели».

«Несмотря на все ужасы, которые он сотворил до этого. Но с этим наступлением он стал человеком, который стал причиной объединения Запада. Он – человек, который стал причиной расширения НАТО. Это подарок от Путина», – добавил экс-посол США.

Хербст также согласился с утверждением Гордона, что Путин объединил украинский народ.

«Да. Я писал об этом еще в феврале 2014 года, кажется: что он – отец украинского народа», – напомнил он, согласившись, что нападение РФ в 2022-м, безусловно, сплотило Украину еще больше.

Президент страны-оккупанта, по словам дипломата, обеспечил также изоляцию российской экономики.

«Он спровоцировал эмиграцию нескольких десятков тысяч талантливых российских граждан [в том числе ученых], и это еще один удар по будущему России», – сказал Хербст.

Гордон поинтересовался, не может ли так оказаться, что Путин – агент Соединенных Штатов?

«Ну, поэтому я употребил ненаучное слово «дурак». Оно подходит», – пояснил экс-посол США.

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