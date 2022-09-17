Ислам Белокиев: Готовимся к тому, чтобы начать вооруженные бои на территории Чечни 17.09.2022, 14:58

1,512

Ислам Белокиев

Украина и Европа выиграют от открытия второго фронта.

«Открытие второго фронта облегчило бы ситуацию для Украины», - заявил пресс-секретарь батальона Шейха Мансура Ислам Белокиев в беседе с журналистом польской радиостанции wnet.fm Павлом Боболовичем.

Ислам Белокиев рассказал, что в батальоне Шейха Мансура воюют в основном чеченцы, а также грузины, ингуши и украинцы. Батальон действует с 2014 года.

«Есть мусульмане, христиане, люди разных взглядов, которых объединяет одно – борьба за свободу Украины и против российской агрессии», - заявил Ислам Белокиев.

Собеседник Павла Боболовича объяснил, что бойцы батальона ведут диверсионную борьбу, а не позиционную. Во время обороны Киева с одной стороны воевали чеченцы из батальона Шейха Мансура, а с другой - их соотечественники во главе с Рамзаном Кадыровым.

«Земляк не земляк, но предатель всегда остается предателем. [ ... ] Кадыровцы - обычные предатели», - утверждает Белокиев.

Он подчеркнул, что глава Чеченской Республики очень жаждет власти, но значит лишь столько, сколько позволяет ему Владимир Путин.

«Кадыров-обычный ноль», - сказал Белокиев.

Представитель батальона Шейха Мансура заявил, что в Чечне репрессии затронули всех критиков режима. Их семьи и даже соседи также подвергаются преследованиям.

Что изменится в Чечне, если Украина победит? По словам представителя батальона Шейха Мансура, у них есть свои батальоны в Чечне, которые занимаются сбором информации.

«Мы готовимся к тому, чтобы начать вооруженные бои на территории Чечни. Единственное, что нам нужно, это помощь с Запада – политическая, информационная, экономическая, где-то там военная», - сказал Белокиев.

Он подчеркнул, что Украина и Европа выиграют от открытия второго фронта в Чечне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».