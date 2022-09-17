Ислам Белокиев: Готовимся к тому, чтобы начать вооруженные бои на территории Чечни
- 17.09.2022, 14:58
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Украина и Европа выиграют от открытия второго фронта.
«Открытие второго фронта облегчило бы ситуацию для Украины», - заявил пресс-секретарь батальона Шейха Мансура Ислам Белокиев в беседе с журналистом польской радиостанции wnet.fm Павлом Боболовичем.
Ислам Белокиев рассказал, что в батальоне Шейха Мансура воюют в основном чеченцы, а также грузины, ингуши и украинцы. Батальон действует с 2014 года.
«Есть мусульмане, христиане, люди разных взглядов, которых объединяет одно – борьба за свободу Украины и против российской агрессии», - заявил Ислам Белокиев.
Собеседник Павла Боболовича объяснил, что бойцы батальона ведут диверсионную борьбу, а не позиционную. Во время обороны Киева с одной стороны воевали чеченцы из батальона Шейха Мансура, а с другой - их соотечественники во главе с Рамзаном Кадыровым.
«Земляк не земляк, но предатель всегда остается предателем. [ ... ] Кадыровцы - обычные предатели», - утверждает Белокиев.
Он подчеркнул, что глава Чеченской Республики очень жаждет власти, но значит лишь столько, сколько позволяет ему Владимир Путин.
«Кадыров-обычный ноль», - сказал Белокиев.
Представитель батальона Шейха Мансура заявил, что в Чечне репрессии затронули всех критиков режима. Их семьи и даже соседи также подвергаются преследованиям.
Что изменится в Чечне, если Украина победит? По словам представителя батальона Шейха Мансура, у них есть свои батальоны в Чечне, которые занимаются сбором информации.
«Мы готовимся к тому, чтобы начать вооруженные бои на территории Чечни. Единственное, что нам нужно, это помощь с Запада – политическая, информационная, экономическая, где-то там военная», - сказал Белокиев.
Он подчеркнул, что Украина и Европа выиграют от открытия второго фронта в Чечне.