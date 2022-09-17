Казахстан «слил» провалы лукашистов во внешней торговле 17.09.2022, 15:10

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В Беларуси эта статистика засекречена.

Антисанкционная капуста, ручейки параллельного импорта, исчезновение угля и нефтепродуктов — это основные изменения во внешнеторговом обороте Беларуси и Казахстана в текущем году.

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ПРОПУСТИЛИ ВПЕРЕД ПОЛЬШУ И СИНГАПУР

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам семи месяцев 2022 года в списке важнейших внешнеторговых партнеров Беларусь для Казахстана стала 22-й с объемом товарооборота $506,7 млн и удельным весом 0,7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Беларусь потеряла две позиции в рейтинге (вперед вышли Польша и Сингапур) и две десятые в удельном весе.

При этом экспорт товаров из Казахстана на белорусский рынок сократился с $62,9 млн до $48,2 млн. Снизилось и значение нашей страны в его общем объеме — с 0,2 до 0,1%. Ответные поставки предприятий Беларуси выросли с $427,1 млн до $458,5 млн, но их удельный вес был меньше, чем в 2021 году, — 1,8 вместо 1,9%.

УМЕНЬШИЛИ ПОСТАВКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Белорусский экспорт в Казахстан не претерпел серьезных изменений и в своей структуре.

Ключевыми товарными группами, формирующими его основу, остались машины и оборудование, а также продовольствие. В первом случае объем поставок составил $152,2 млн (в прошлом году — $155,4 млн), во втором — $131,1 млн (127,6 млн).

Из заметных тенденций — проседание в отгрузках строительных материалов, объемы которых сократились почти в 2 раза. Если в январе — июле 2021 года в Казахстан ушло этой продукции на $8,6 млн, то в текущем году — на $4,3 млн.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ УГЛЯ, НО НАРАСТИЛИ ИМПОРТ КАПУСТЫ И АВТО

Самые заметные и интересные изменения — в поставках товаров из Казахстана.

Во-первых, это резкое падение отгрузок адресатам в Беларуси топливно-энергетических товаров. Сокращение их поставок с $34,2 млн до примерно $4,1 млн стало определяющим для общей картинки торговли между двумя странами в текущем году. Импорт каменного угля (в январе — июне 2021-го его отгрузка составляла почти $14 млн) вообще свернут, поставки разного рода нефтепродуктов упали почти до нулевого уровня. Единственная позиция в этой товарной группе, которая придает ей активности, это битуминозный уголь. Но и его импорт уменьшился почти в 2,5 раза (до $3,3 млн в первом полугодии).

Во-вторых, в этом году Казахстан стал поставщиком в Беларусь некоторых товаров, которые не производит и обычно завозит для внутреннего рынка. Фактически налицо — новый мир серого и параллельного импорта. Объемы не такие впечатляющие, как, например, с Россией, с которой по некоторым позициям приросты уже измеряются сотнями раз. Но они заметны.

По товарной группе «Машины, оборудование, транспортные средства и аппараты» казахстанский экспорт в Беларусь за январь — июль 2022 года вырос почти в 5 раз. В первом полугодии среди отгруженных в нашу страну товаров фигурировали стиральные машины, холодильники, электропылесосы, которых еще не было в 2021-м. Почти в 7 раз увеличился экспорт частей диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов. А основную часть по этой товарной группе сделали автомобили. Если за первое полугодие 2021-го, по данным Бюро национальной статистики Казахстана, в Беларусь было отправлено 171 транспортное средство на сумму свыше $1,6 млн, то за такой же период 2022-го — 215, почти на $6,5 млн.

Наконец, третье заметное изменение в структуре экспорта — рост поставок продовольствия из Казахстана. Его экспорт увеличился с $4,5 млн до $7,3 млн.

В основном прирост обеспечили овощные культуры — таким образом белорусы пробовали решить вопросы, которые возникли после введения запрета на поставки аналогичной продукции из недружественных стран. Как итог, на белорусский рынок отправились первые партии моркови, заметно выросли отгрузки репчатого лука и белокочанной капусты. Но самый ощутимый прирост в этой товарной группе произошел по сладкому сухому печенью — его отгрузки увеличились в этом году более чем в 7 раз и превысили $1,1 млн.

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