Украинские штурмовики показали, как уничтожают врага на фронте 4 17.09.2022, 15:14

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Снаряд попал прямо в цель.

Украинские воины продолжают истреблять российских оккупантов. Захватчиков находят, где бы они ни прятались.

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой бригады показали, как ликвидировали скрывавшихся в лесополосе оккупантов. Видео удара появилось на странице подразделения в Facebook.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как наши ребята без устали уничтожают врагов», – указано в описании к «зажигательным» кадрам.

На видео видно, как аэроразведка нашла скопление российских оккупантов в лесополосе на одном из направлений. С помощью БПЛА туда был сброшен снаряд.

Судя по пожару, вспыхнувшему на месте попадания, снаряд попал прямо в цель.