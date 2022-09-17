Украинские штурмовики показали, как уничтожают врага на фронте

Украинские штурмовики показали, как уничтожают врага на фронте4
- 17.09.2022, 15:14
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Снаряд попал прямо в цель.
Украинские воины продолжают истреблять российских оккупантов. Захватчиков находят, где бы они ни прятались.
Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой бригады показали, как ликвидировали скрывавшихся в лесополосе оккупантов. Видео удара появилось на странице подразделения в Facebook.
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как наши ребята без устали уничтожают врагов», – указано в описании к «зажигательным» кадрам.
На видео видно, как аэроразведка нашла скопление российских оккупантов в лесополосе на одном из направлений. С помощью БПЛА туда был сброшен снаряд.
Судя по пожару, вспыхнувшему на месте попадания, снаряд попал прямо в цель.