закрыть
17 сентября 2022, суббота, 16:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские штурмовики показали, как уничтожают врага на фронте

4
  • 17.09.2022, 15:14
  • 3,578
Украинские штурмовики показали, как уничтожают врага на фронте

Снаряд попал прямо в цель.

Украинские воины продолжают истреблять российских оккупантов. Захватчиков находят, где бы они ни прятались.

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой бригады показали, как ликвидировали скрывавшихся в лесополосе оккупантов. Видео удара появилось на странице подразделения в Facebook.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и на то, как наши ребята без устали уничтожают врагов», – указано в описании к «зажигательным» кадрам.

На видео видно, как аэроразведка нашла скопление российских оккупантов в лесополосе на одном из направлений. С помощью БПЛА туда был сброшен снаряд.

Судя по пожару, вспыхнувшему на месте попадания, снаряд попал прямо в цель.

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин