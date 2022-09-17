«В наши регистрационные знаки тыкали пальцем» 5 17.09.2022, 15:28

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Белорусы рассказали, как на 17-летнем Volkswagen отправились в Италию.

Ребенок — не повод запирать себя в четырех стенах. Герои репортажа av.by из Мозыря — молодые родители Виталий и Милена — преодолели 2 300 километров до Италии с полугодовалой дочкой на руках. Пробыли в стране пиццы, вина и Колизея целый месяц и успешно вернулись обратно на своем 17-летнем VW Jetta. Передаем слово главе семейства: он расскажет о расходах в поездке, лайфхаках для мирного семейного путешествия и итальянском автопарке.

Автокресло, много игрушек и детские смеси — залог спокойной поездки

— Готовили ли вы машину к путешествию?

— Дизельная «Джетта» у нас в семье два года. За это время иномарка никогда не подводила! Раз в 10 000 км обязательно провожу ТО, поэтому дополнительно перед поездкой заниматься расходниками не пришлось. Разве что по подвеске требовали замены два рычага — на это ушло 90 рублей.

— А как позаботились о том, чтобы малышке было комфортно в путешествии?

— Мы заранее купили и проверили хорошее автокресло — стоило оно $120, зато с тремя режимами. Выбирали его по отзывам в интернете. Важным критерием было то, чтобы оно во всех положениях пристегивалось.

— Каждые два часа мы останавливались на заправках и гуляли неподалеку. С собой в дорогу брали объемный термос, чтобы в нем разводить детскую смесь. Запаслись игрушками, но все сразу малышке в руки не давали, чтобы они не успели надоесть. Дочка у нас спокойная, к тому же к поездкам на машине привыкла: ей нравится наблюдать в окошко за проезжающими грузовиками и автобусами. У супруги есть права, она водила авто, даже когда была беременной.

— Расскажите подробнее, через какие города проходил ваш маршрут.

— Суммарно мы добирались до Италии два дня. Сами живем в Мозыре — оттуда и поехали! В Бресте прошли таможню. На белорусской части границы простояли всего лишь 30 минут, а вот на польской стороне пришлось ждать три часа: казалось, что работники три машины проверят да идут чай пить. Обратили внимание: в Польше дежурило очень много машин ДПС. Особенно наблюдали за фурами. Нас тоже остановили, проверили документы, но никто не смотрел, как, например, мы перевозим ребенка.

— В Варшаве заехали в гости к другу из Мозыря, у него остановились на полдня: поели, поспали, пообщались. Проезжали польский город Катовице, держали путь через чешский Брно. В Вене переночевали в отеле — за ночь отдали €70. По дороге посмотрели австрийский Грац.

— Было видно, что белорусские номера на машине вызывают обсуждения: в Словении в наши регзнаки тыкали пальцем. А в Польше, когда мы передвигались по трассе в крайнем правом ряду, нам сигналили водители грузовиков. Если честно, мы не поняли, в чем дело: скорость не была медленной, мы никому не мешали...

— По автомагистрали мы проехали Венецию, Падую, Верону… Во всей Европе дороги были бесплатными, но в Италии пришлось отдать деньги за дорожный сбор. Там в городах установлены шлагбаумы, чтобы их минуть, необходимо взять талончик. Мы сначала не поняли, зачем он нужен, поэтому отдали его на растерзание ребенку. А когда въезжали в Брешиа, этот талончик необходимо было вставить в терминал для оплаты. В итоге потратили лишних €23 — это примерно за 450 километров пути.

— Чуть позже мы позвонили тете жены и узнали, что платные магистрали — нормальная практика для Италии. Но после этого решили от маршрута не отклоняться: вдруг на все дороги денег не хватит! Да и с маленьким ребенком хотелось быстрее добраться.

30 дней в Италии за €1 500

— Почему вообще решились на автопутешествие длиною в 2 300 км в одну сторону?

— Тетя супруги живет десять лет в Тирано — это город на итальяно-швейцарской границе. Ранее мы два раза пытались добраться в гости на самолете, но из-за санкций и ковида путешествия не сложились. Поэтому решились поехать на машине.

— Сколько денег ушло на топливо?

— Под капотом авто — 1,9-литровый TDI. Заправили в Беларуси полный бак (55 л) и взяли с собой в канистре еще 35 л. На АЗС в первый раз заехали в Чехии — и то полбака оставалось. Всего заправлялись три раза: пришлось заглянуть на станцию в Австрии и Италии. В обе стороны на горючее потратили около €550. Бросилось в глаза, что у нас ты едешь по трассе и по дороге встречаешь сплошные зеленые АЗС, а в Европе нет такой монополии: каждая заправка — разная. И цены тоже различаются. В среднем литр стоил €1,7—1,9. Самые дорогие АЗС — на автостраде в Италии.

— А как питались по дороге?

— Еду брали с собой. Наготовили с супругой бутербродов, а ребенку взяли смеси, каши, детские пюре. Заезжали в магазины, покупали готовую нарезанную колбасу, какие-то йогурты… Ну и куда же без «Роллтона»! Кстати, на европейских заправках ни разу в кипятке не отказали.

— Как поддерживали по пути связь с близкими? Наверняка все родственники переживали, хорошо ли малышка переносит дорогу…

— Мы заранее подготовились и почитали, какие сим-карты в Европе лучше использовать. Правда, так и не нашли ни одной точки продаж! Но это не стало проблемой: бесплатный Wi-Fi есть абсолютно везде. Заправки, кафе, отели — подключиться можно, не вводя ни номер телефона, ни пароль. Созванивались с тетей и родителями по дороге постоянно, докладывали, где и во сколько будем, чтобы они не волновались.

— Поделитесь своими впечатлениями от европейских дорог.

— В Европе качество автомагистралей гораздо лучше, чем у нас. Особенно порадовала в этом плане Австрия. Да, в городах заплатки на асфальте есть, но они не чувствуются: сделаны вровень с остальным покрытием. Ставишь в машине стакан с кофе и знаешь, что он не опрокинется. Разве что в Чехии, если отклонишься от маршрута, можешь немного потрястись на ямах.

— Даже в горах Словении асфальт шикарный, выбоин нет. Только повороты очень резкие, а от высоты уши закладывает. Я ехал 40—50 км/ч, и все равно мы так перенервничали, что с женой чуть не поругались! Но к дорожному покрытию никаких претензий. В этом плане Беларуси есть куда расти. Другой хороший показатель — расход топлива. В поездке мы тратили не больше 4,5—5 литров «дизеля» на «сотню». А дома на трассе выходит как минимум 5,5—6 л на 100 км. Литр экономии со ста километров — это серьезно.

— Отличительная особенность Италии — большое количество тоннелей. Тетя супруги сдавала на права в Тирано и рассказывала: экзамен по вождению проходит три дня! В первый ты демонстрируешь свои навыки езды по ближайшему крупному городу. Во второй — по тоннелям. Они, к слову, извилистые, поэтому с видимостью там очень плохо. Третий день — экзамен уже в том населенном пункте, где ты живешь.

Еще одно отличие: итальянцы сдают теорию не только по ПДД, но и по техническому устройству автомобиля. Если что-то сломается, водитель должен самостоятельно провести диагностику и принять решение: ехать дальше или нет, поскольку это может быть опасно. К тому же сразу после получения прав итальянские автолюбители могут ездить за рулем машин с объемом двигателя не более 1,1 л — и так два года. Ограничение скорости в 70 км/ч тоже прилагается.

— Кстати, о поломках. Насколько хорошо вы разбираетесь в машинах? Все-таки автомобилю 17 лет, что-то может произойти в дороге…

— Пробитое колесо, например, поменял бы без проблем. А вот вопрос посерьезнее решал бы на СТО. Но из-за этого не переживал: через каждые 15 километров на трассе установлены автоматы с кнопкой SOS. Если произойдет ЧП — можно вызвать помощь. Да и мы по дороге столько россиян с украинцами встретили! Кто-нибудь пришел бы на выручку.

— Как часто по дороге менялись местами с супругой?

— Мы сразу договорились: чувствуешь, что глаза закрываются, — тут же останавливаешься и передаешь руль. Я проехал около 70% пути, остальное — жена. В основном я вел днем, а супруга — вечером и ночью. Как стемнеет, дороги становятся гораздо менее загруженными, поэтому ей было комфортнее.

«Для итальянцев большой пробег — признак надежной машины»

— Сколько вы пробыли в Италии?

— Целый месяц! У тети свой дом, поэтому нам без проблем выделили мансардное помещение. Кстати, в этой стране на каждом этаже есть санузел с ванной комнатой. Поэтому неудобств никто никому не создавал.

— Чем ближе к Швейцарии — тем дороже продукты в магазинах и номера в отелях. Конечно, нас по-родственному кормили и поили. Но мы хотели отплатить тем же, поэтому регулярно удивляли близких драниками, мачанкой и сырниками. Суммарно на все про все, включая подарки друзьям из Беларуси, потратили около €1 500.

— Много ли в Италии платных парковок?

— Там они все платные, кроме стоянок возле магазинов. В среднем место стоит €1,5—2 за час.

— Итальянский автопарк — какой он? Каких машин на дорогах больше всего?

— Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Renault — преобладают итальянские и французские «пятилетки». Из премиума много красивых и дорогих Audi. Tesla — тоже дело обыденное. Старые автомобили на магистралях почти не встретишь: они все в городе. Но при этом выглядят как с завода, даже краска родная! Видно, что за машинами ухаживают. Таких «корчей», как в Беларуси, я не встречал. Хотя новое авто для итальянцев — не проблема. За полгода семейная пара денег может насобирать легко.

Местные жители предпочитают МКПП, потому что часто приходится ездить по горам. Но и автомобилей с АКПП немало. Мне показалось, на «автомате» в Италии в основном передвигаются девушки.

— Ради интереса спросил у мужа тети, за сколько наш VW Jetta можно продать здесь. Предполагал, что ответ будет: «Около €1 000». Но нет!

Коренной итальянец оценил нашу машину как минимум в €5 000. Кстати, там больших пробегов на одометре не боятся. Наоборот, шестизначные цифры говорят о том, что машина за такое расстояние серьезно не подводила и ездит дальше. А белорусам только дай пробег скрутить!

— Что посоветуете тем, кто хочет поехать в путешествие с маленьким ребенком на руках?

— Отправляться в поездку, пока малышу не исполнилось еще восемь месяцев! Что ему в таком возрасте нужно? Поел, поиграл — и спит! А после года это уже не прокатит: каждый час придется останавливаться, чтобы ребенок выплеснул энергию и успокоился. И хотя наш «тур» прошел по-семейному тепло и спокойно, мы сейчас не решились бы повторить путешествие. Так что, Италия, жди нас, когда малышке будет три года!

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