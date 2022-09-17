Эксперт: Командование РФ испугано контрнаступлением ВСУ и совершает позорные ошибки 17.09.2022, 15:37

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Александр Коваленко рассказал, в какую ловушку могут попасть оккупанты в Херсоне.

Российские оккупанты уже понимают абсурдность приказов своего руководства, но должны их выполнять. Об этом сказал украинский военный эксперт Александр Коваленко.

- В направлении Херсона, где наше контрнаступление не очень зависит от рек, происходят очень интересные события. Я не исключаю, что в ближайшее время по границе города он (Херсон – ред.) будет блокирован ВСУ. Любое отступление вооруженных сил России будет невозможно, особенно, если будет увеличена полноводность Ингульца. На сегодняшний день, я так понимаю, российское командование испугано или шокировано именно контрнаступательными действиями ВСУ, чтобы совершать позорные ошибки, — сказал он.

Напомним, после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, преследуя амбициозную цель — вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

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