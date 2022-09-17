Где в Беларуси выгоднее всего купить в эти выходные доллары и евро 1 17.09.2022, 15:47

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Актуальные курсы валют, которые установили обменники на выходные.

Доллар и евро на этой неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,539 рубля, а евро — 2,55 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,57 рубля («Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — 2,539 рубля («Белагропромбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк» — 2,533 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,58 рубля («Банк БелВЭБ», «Банк ВТБ (Беларусь)»), а ниже всего — в «Белагропромбанк» (2,55 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «РРБ-Банк» — 2,544 рубля.

Российский рубль банки принимают по 3,3 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,3 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение»), а самый низкий — 4,23 рубля (Белагропромбанк", «Беларусьбанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк»).

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