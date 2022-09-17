Казахстан официально переименовал столицу 2 17.09.2022, 16:15

1,194

Токаев подписал закон о поправках к Конституции страны.

Президент Касим-Жомарт Токаев подписал закон о семилетнем сроке президентства и о переименовании столицы в Астану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Республики Казахстан.

- Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее депутатская группа «Жана Казахстан» выступила за возвращение столицы прежнего названия.

- Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана, – говорится в заявлении группы.

Таким образом, в Казахстане была официально переименована столица Нур-Султан и возвращено название Астана. В 2019 году именно Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

Также Токаев обращался в Конституционный Совет по установлению одноразового семилетнего срока президентского мандата. Там ему ответили, что это соответствует логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти.

Напомним, что ранее парламент Казахстана на совместном заседании палат принял в двух чтениях закон о поправках к Конституции страны. Депутаты проголосовали за увеличение президентского срока без возможности переизбрания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».